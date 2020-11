Helmstadt-Bargen. (bju) Es liegen aufregende Monate hinter Martin Fuchs und seinem Figurentheater "Fex". Im März war er wie viele andere Künstler vom "Lockdown" betroffen, der auch das umfangreiche Jubiläumsjahr stark einschränkte (wir haben mehrfach berichtet), aber vor allem seinem Tourneetheater eine unerwartete Pause verordnete. Keine Gastauftritte und somit keine Einnahmen. Unterstützung gab es dennoch, wie für viele Solo-Selbstständige, und auch eine kleine Jubiläumsfeier konnte unter Corona-Bedingungen veranstaltet werden. Zusätzlich gab es noch Geld vom Land Baden-Württemberg, um den erfolgreichen und in Zeiten einer Pandemie gut besuchten "Kultursommer 2020" im Figurentheater "Fex" zu finanzieren.

"Land in Sicht – Kultur für Groß und Klein trotz Corona", lautete der Titel, unter dem sieben Veranstaltungen in sechs Wochen im Banspach-Haus präsentiert wurden. Somit waren die Gagen der Künstler gesichert, zu denen auch Fuchs mit zwei Auftritten gehörte. Die Aufträge waren aber weiterhin dünn gesät. So gab es haufenweise Absagen für das Tourneetheater.

Immerhin konnte Fuchs im Herbst mit dem Stück "Nulli und Priesemut – Rolli Tom" noch eine gelungene Premiere feiern, bevor ihn der nächste "Lockdown" überraschte. "Es ist für mich unverständlich, dass man ein komplettes Veranstaltungsverbot verhängt hat und kleine Veranstaltungen nicht einfach weiter zulassen kann. Ich frage mich, warum ein Bundesliga-Tross mit bis zu 150 Personen pro Mannschaft weiter agieren darf und ein kleiner Veranstalter mit 20 bis 25 Plätzen mit Abstand und Maskenpflicht die Menschen nicht weiter glücklich machen kann", äußerte sich Fuchs in den sozialen Netzwerken enttäuscht.

Kaum verwunderlich, denn das Sicherheits- und Hygienekonzept, das er mit seiner Frau Ute ausgearbeitet hatte, wurde von den Besuchern mühe- und klaglos umgesetzt. Selbst ein CO²-Messgerät sorgte für einen weiteren Sicherheitsaspekt im Theaterraum. Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakte seien verständlich, dennoch hätte er sich mehr Augenmaß gewünscht. Dass es dennoch hier und da Zeichen der Solidarität gibt, erfreut ihn. Denn die Zeiten sind gerade nicht einfach für Theater und Co. Aktuell wurden für die Monate November und Dezember fast 20 Auftritte abgesagt.

Erneut also mindestens ein Monat ohne Einnahmen, so dachte Fuchs zunächst. Doch der ehemalige Veranstalter Dietmar Reiche kennt die Nöte der kleinen Bühnen und spendete spontan 150 Euro. "Ich möchte damit auch andere ermuntern in diesen schwierigen Zeiten die Kulturtreibenden gerade in kleinen Kommunen zu unterstützen", sagt Reiche. Nochmals überrascht wurde Fuchs auch von einem Veranstalter in der Schweiz. Dort hätte er eigentlich sein Stück "Piggeldy und Frederick" zeigen sollen. "Der Auftritt musste ebenfalls wegen den Corona-Verordnungen abgesagt werden, aber die Veranstalterin hat es mir ermöglicht, dass die Ausfallgage in voller Höhe bezahlt wurde", zeigt sich der Figurenspieler dankbar für die unerwartete finanzielle Hilfe. Diese findet er gerade für weitere kleine Theaterbühnen nachahmenswert.

Und auch das von ihm herausgegebene Buch "Edgar Allan Poe – der Engel des Seltsamen" spülte etwas Geld in die Künstlerkasse. Außerdem hatte die Stadtbibliothek Merzig Puppenspieler Fuchs für eine Podcastaufnahme gebucht und er durfte aus diesem Werk vorlesen. "Ich hoffe nun auf den Dezember, in dem noch einige Auftritte geplant sind", sagt er.