Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. Rund ein Jahr ist es her, dass die Emmerichs sich dafür entschieden haben, das alte Pfarrhaus in Bargen zu kaufen und mithilfe von Fördergeldern der "Leader"-Gruppe zu sanieren. Sie hätten das Gebäude "komplett einmal von links nach rechts gedreht", sagt Silke Emmerich. Die Fenster sind neu, genauso wie die Fassade, das Dach und die Heizung. Nun bietet das Haus Platz für zwei Ferienwohnungen und einen Saal für bis zu 60 Personen.

Vor allem der Garten war eine große Herausforderung. Die Emmerichs sprechen vom Dschungel. "Ringsherum war alles Urwald, da haben wir zig Stunden reingehängt", sagt Silke Emmerich. Sie haben morsche Bäume gefällt, neue gepflanzt, Wege gepflastert und Blühwiesen angelegt. Ganz oben am Hang wachsen nun sogar Weinreben. Das wollten die Kinder der Emmerichs so. Steffen Emmerichs ganzer Stolz ist seine Steinmauer. "Das war ganz schön viel Arbeit." Wochenlang hat er immer wieder Steine auf dem Grundstück gesucht und sie in der Mauer verarbeitet. Maximal zehn bis 15 Steine seien nicht von dem Grundstück, erzählt er. Vor allem die Neigung der Mauer sei gar nicht so einfach gewesen. "Ich habe mich eingelesen", sagt Emmerich auf die Frage, wie er das bewerkstelligt hat.

Größere Schwierigkeiten gab es bei der Sanierung nicht. "Es kam nichts Großartiges dazu, dass man nicht wusste", sagt der Bauherr. Die Emmerichs haben sich vorher gut informiert und gut kalkuliert. Und auch mit den Handwerkern hatten sie Glück. Die kamen zeitnah und hatten keine lange Anreise. Maximal zehn Kilometer sind sie von Bargen entfernt. Sogar drei Angebote für die Bauarbeiten musste sich die Familie einholen, die "Leader"-Statuten fordern das. Dass die Handwerker aus dem nahen Umfeld kommen, war den Emmerichs wichtig. Bei den Möbeln hat Corona den Zeitplan der Familie ein wenig durcheinander gebracht. Erst waren die Möbelhäuser zu, dann die Lieferzeiten enorm lang.

Daher gibt es in der oberen Wohnung auch noch keine Inneneinrichtung. Das soll sich bald ändern. Zufrieden sind sie mit dem Ergebnis aber schon jetzt. "Wenn wir kein Haus hätten, wären wir verleitet, selbst einzuziehen", sagt Silke Emmerich und lacht dabei. Dann zeigt sie auf den Holzboden und erzählt, wie sie diesen, der um die 100 Jahre auf dem Buckel hat, abgeschliffen haben. Die Verjüngungskur war erfolgreich. Nun ist er von einem neuen Boden fast nicht mehr zu unterscheiden. Mit den Fensterläden haben sie es genauso gehandhabt.

Die Veränderung ist vor allem für Silke Emmerich extrem, kennt sie das Haus, in dem unterschiedliche Pfarrleute bis 2011 gewohnt haben, noch von Kindheitstagen. Hier hat sie ihren Konfirmandenunterricht gehabt. Nun sollen dort bis zu vier Personen Urlaub machen können. Wann die ersten Gäste kommen, steht aber noch nicht fest. Die Emmerichs haben keinen Zeitdruck. Ihr eigentlicher Zeitplan war ein wenig straffer. So sollte das Haus eigentlich schon im Mai oder Juni fertig sein. Doch Steffen Emmerich gibt zu: "Das war ein bisschen sehr optimistisch gedacht." Und seine Freu fügt hinzu: "Wir wollen uns keinen Stress machen."

Nun feiern die Emmerichs aber erst einmal. Am Freitag gab es eine Veranstaltung mit geladenen Gästen, die an dem Projekt beteiligt waren. An diesem Sonntag gibt es dann einen Tag der offenen Tür. Da können sich Interessierte von 11 bis 15 Uhr das neue alte Pfarrhaus ansehen. Für die Emmerichs ist das eine gute Probe, denn in Zukunft möchten sie in den Räumlichkeiten in losen Abständen selbst kleine Veranstaltungen mit Kultur anbieten. Doch jetzt ist die Familie erst einmal froh, dass das Projekt weitgehend abgeschlossen ist, auch wenn sie es immer wieder tun würden. "Wenn man anfängt, muss man es durchziehen", sagt Steffen Emmerich.