Helmstadt-Bargen. (pol) Im öffentlich zugänglichen Bücherturm in Bargen wurde bereits in der Osterwoche an den Büchern gezündelt. Der oder die Verursacher haben das kleine Feuer offensichtlich selbst gelöscht. Brandspuren waren dennoch zu erkennen. In der vergangenen Woche kam es zu einem zweiten, bewusst gelegten Feuer. Der Bürgerverein, dem der Bücherturm gehört, bittet jetzt um Hinweise an das Vorstandsteam um Wolfgang Strauß und Thomas Weber oder per E-Mail an buergerverein@bargen.info.

Der Verein möchte sich außerdem bei den Anwohnern und der Feuerwehr bedanken, die Schlimmeres verhindert haben. Der Turm wurde im Jahr 2017 von Ehrenamtlichen renoviert und ist zu einem kleinen "Wahrzeichen" des Ortsteils geworden.