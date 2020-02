Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. "Jetzt ist die Bach gestaut", sagt Ulrich Schneider und zeigt auf den gut einen Meter hohen Wasserfall, der im Bett des Wollenbachs rauscht. Ein regelrechter Trampelpfad führt deutlich sichtbar über das Feld des Flinsbacher Landwirts, das sich an das Gewässer zwischen Helmstadt und Flinsbach schmiegt. Hier säumen Weiden und andere Bäume das Ufer, ein paar Meter weiter führt die Landesstraße 530 durch die Hügel des Kraichgaus. Und ein ganzer Baum liegt auf dem Acker, Holzspäne bedecken den Boden: Hier wohnt der Biber.

Schneider stapft weiter das Ufer entlang, durch Matsch und abgestorbene Blumen, springt über einen Graben. Erste "schwache Anzeichen", dass sich ein Nager an der Bach herumtreibt, hat der 64-Jährige schon im Dezember gemacht. Er baut hier Körnermais an und macht sich schon ein bisschen Sorgen, dass die Tierchen seine Ernte gefährden könnten – beziehungsweise ein überfluteter Acker, wenn der gestaute Wollenbach über sein Ufer tritt. "Wenn der noch ein paar Stöckel rein schmeißt, muss das Wasser außenrum."

Da die Tiere jedoch streng geschützt sind, kann der Landwirt nichts ausrichten: "Man darf ihn nicht mal vergrämen", sagt Schneider, und hebt zur Warnung den Zeigefinger. "Der Biber ist die heilige Kuh." Doch er betont auch: "Wir stellen uns nicht gegen den Biber, es ist halt eine neue Situation für mich." Dass die Tiere geschützt sind und man auch ihre Dämme nicht einfach abreißen darf, damit hat der Landwirt kein Problem. Er überlegt sich allerdings, was die Behörden machen, sollte das bis jetzt kleine Problem zu einem großen werden. Gerade im Hinblick auf den Hochwasserschutz.

Hintergrund Hintergrund Auch in Zuzenhausen und bei Bernau haben sich die Nager angesiedelt – "ein gutes Zeichen für unsere Gewässer", sagt Weinhold. Ein typisches Biberrevier erstreckt sich etwa einen Kilometer entlang eines Wasserlaufs. In dessen Mitte befindet sich die sogenannte Burg, in der die Tiere leben. Sie bekommen einmal jährlich zwischen April und Juni Nachwuchs – [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Auch in Zuzenhausen und bei Bernau haben sich die Nager angesiedelt – "ein gutes Zeichen für unsere Gewässer", sagt Weinhold. Ein typisches Biberrevier erstreckt sich etwa einen Kilometer entlang eines Wasserlaufs. In dessen Mitte befindet sich die sogenannte Burg, in der die Tiere leben. Sie bekommen einmal jährlich zwischen April und Juni Nachwuchs – bis zu vier Junge. Wird dieser zwei Jahre alt, wird er von seinen Eltern aus dem Revier vertrieben. Die Jungtiere müssen sich dann ein neues Revier suchen, weshalb sich Biber ausbreiten. Dabei können sie viele Kilometer zurücklegen, auch auf dem "trockenen" Land. Viele Tiere werden bei diesen Wanderungen überfahren; laut Weinhold wurden in der Region im letzten Jahr 23 überfahrene Biber gemeldet. Die hier mittlerweile heimisch gewordene Art ist der russische Biber, der zur europäischen Art gehört. Zwar wurden in den 1960er-Jahren auch kanadische Biber in Bayern ausgewildert. Die können sich mit der europäischen Art allerdings nicht fortpflanzen, weshalb es in Deutschland kaum noch kanadische Tiere gibt. Optisch unterscheiden sich kanadische und europäische Biber allerdings nicht voneinander. Die Nager werden bis zu 15 Jahre alt. (fro)

[-] Weniger anzeigen

Hier kann der Biberbeauftragte für den Regierungsbezirk Karlsruhe, Dr. Ulrich Weinhold, Entwarnung geben: Bisher sei noch an keinem Biberdamm "etwas Größeres passiert", auch nicht bei Starkregen. Die Dämme brächen nicht, könnten also auch keine Sturzflut verursachen. Wenn, dann laufe das Wasser über und suche sich seinen Weg zurück ins Bachbett. Sie seien sogar ein natürlicher Hochwasserschutz. Der Biber sei eben ein "extremer Profi", was den Dammbau betrifft.

Weinholds Job ist es, die Biberreviere zu erfassen. Mit dem Gebiet bei Helmstadt, das er noch gar nicht kannte, zählt er jetzt 37 Stück im Rhein-Neckar-Kreis. Die Population der Nager schätzt er auf 100 bis 120 Tiere. "Die Leute machen sich da am Anfang einen unheimlichen Kopf", sagt Weinhold. Jetzt müsse man sich mit ehrenamtlichen "Biberberatern" ein Bild der Lage machen.

Um zu erfahren, ob die Straße überflutet werden kann, müsse man sich das Geländerelief anschauen. Sollte die Situation ein ernsthaftes Problem werden, listet der Biologe mehrere mögliche Maßnahmen auf: Zunächst könne man einen Bypass am Damm legen, also das Wasser umleiten. Auch eine Dränage mit Abwasserrohren sei eine Möglichkeit. Die müssten allerdings gewartet werden, da der clevere Biber sie wieder verstopfen würde. Ein Elektrozaun kann Pflanzen vor dem Tier schützen, das sich von jungen Trieben oder beispielsweise Mais ernährt. Seit dem letzten Jahr könnten sich Gartenbesitzer das Material beim Landratsamt kostenlos besorgen. Im schlimmsten Fall könnte der Biber auch "weggefangen" werden; dafür gebe es aber eine "ganz hohe rechtliche Hürde". An der L 530 käme das wohl nicht in Frage.

Auch Hauptamtsleiter Joachim Weschbach sieht bislang noch keinen Handlungsbedarf. "Der soll da in Ruhe leben", sagt er über den Biber. "Es ist schön, dass wir sie wieder haben." Wenn es Probleme geben sollte, schaue man gemeinsam mit dem Biberbeauftragten, wie man eine Lösung finden kann, mit der alle leben könnten.

"Hier hat er ein Paradies"

Währenddessen liegt am Wollenbach ein umgestürzter Baum mit deutlichen Nagespuren auf dem Feld. Kein Problem für Schneider, der das Holz zu Hackschnitzeln zum Heizen verarbeiten will. Entlang des Ufers bröckelt die Erde, hier hat sich der Nager einen Ausstieg aus dem Bachbett gebuddelt. Von dort führt ein Biberpfad ein paar Meter weiter "landeinwärts" zu einem Feld, auf dem Miscanthus, sogenanntes Elefantengras, wächst. Der Mensch nutzt es zum Heizen, der Biber für seine Dämme und Nester. Bachabwärts sind weitere Bäume gebrochen und liegen im Wasser.

Das Nachbargrundstück wird als "Bienenweide" genutzt, dort würde sich der Schaden einer Überschwemmung in Grenzen halten. "Hier hat er ein Paradies", sagt Schneider, da nur ein Mal im Frühjahr eingesät wird und die Biber ansonsten ihre Ruhe haben. Wie es jetzt weitergeht, müsse man eben sehen. Behörden und Gemeinde wüssten Bescheid; so hatte Gemeinderat Klaus Vierling im Gremium auf eine mögliche Überschwemmung hingewiesen. Dann zeigt der Landwirt auf eine große Pappel: "Da hat er erst mal dran zu nagen, da geht bestimmt ein Gebiss drauf", scherzt er. Und auch wenn Experte Weinhold weiß, dass die Tiere "nicht mehr so schnell verschwinden" werden, sieht er’s locker: "Je länger die Leute mit dem Biber leben, desto entspannter wird es."