Helmstadt-Bargen. (jubu) Bei Arbeiten an einem Oldtimer in einer Lagerhalle in der Flinsbacher Straße ist es am Sonntagvormittag zu einem Brand gekommen. Wie Feuerwehr-Sprecher Sebastian Stadler mitteilte, war der Besitzer gegen 11.30 Uhr mit Reparaturen an seinem Mercedes-Oldtimer beschäftigt, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte.

Geistesgegenwärtig fuhr er den historischen Wagen aus der Halle und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr aus Helmstadt war bereits durch die ausgelöste Brandmeldeanlage auf dem Weg zum Gebäude und konnte den Entstehungsbrand am Wagen schnell löschen und die Halle entrauchen. Der Besitzer des Wagens musste vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.