Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Der Konflikt eines Flinsbacher Anwalts mit der Gemeindeverwaltung geht in die nächste Runde: Der Mann und viele weitere Anwohner der Kornsgasse hatten im Oktober und November vergangenes Jahr und im Januar 2021 Strafzettel von der Gemeinde bekommen, weil sie ihre Autos teilweise auf dem Gehweg der Straße geparkt hatten – was verboten ist. Der Mann argumentiert jedoch, dass die Flinsbacher ihre Autos nur so parken können, da sonst Traktoren mit Anhängern, die Post oder die Feuerwehr nicht mehr durch die enge Straße passen würden.

Jetzt hat der Anwalt eine Stellungnahme bei der Bußgeldbehörde des Rhein-Neckar-Kreises und der Gemeinde Helmstadt-Bargen abgegeben. Darin wird der Vorgang als ein "beispielloser Akt von Behördenwillkür, der seinesgleichen sucht", beschrieben. Bürgermeister Wolfgang Jürriens hat dann ebenfalls eine Stellungnahme an das Amt geschickt, worauf der "sportliche Ehrgeiz" des Anwalts geweckt wurde, wie er im Gespräch mit der RNZ sagt. Als er sich die Erwiderung der Gemeinde durchgelesen hatte, sei ihm "der Kamm geschwollen". Da habe er sich "hingesetzt und das getan, was ein Anwalt tun muss, wenn er geärgert wird", erzählt der Flinsbacher. Er hat dann vor ein paar Tagen eine "etwas ausführlichere Stellungnahme" ans Landratsamt geschickt. Der Anwalt kritisiert darin die Argumente der Gemeinde, unter andrem sei die Straße enger, als von der Verwaltung behauptet.

Rund 20 Kostenbescheide hat die Bußgeldbehörde an die Anwohner geschickt, die der Anwalt "gesammelt" hat. Ihm gehe es "um die Vernunft" und darum, "dass in dieser Straße kein Chaos entsteht", sagt der Flinsbacher. Denn würden alle Anwohner ihre Autos regelkonform parken, also auf der Straße und nicht auf den Gehwegen, kämen eben Müllabfuhr, Lieferdienste und andere größere Fahrzeuge nicht mehr durch, argumentiert der Mann. Laut ihm geht es hier um das sogenannte Opportunitätsprinzip: Wenn etwas nicht möglich ist, sei auch der Grundsatz nicht möglich. Deshalb sieht sich der Bürger im Recht: "Bei uns geht’s nicht anders."

Der Anwalt hat in seinen Stellungnahmen außerdem vorgeschlagen, einen dieser Fälle als eine Art "Musterfall" herauszunehmen und die Entscheidung eines Gerichts dann auf alle anderen Fälle zu übertragen. So wolle er Arbeit und Kosten sparen. Mittlerweile habe die Bußgeldbehörde aber in allen Fällen eine Entscheidung gefällt, erzählt der Mann. Die Bußgeldbehörde habe diesen Vorschlag also abgelehnt. Anstatt der rund 20 Euro wurde das Bußgeld weiterhin auf rund 48 Euro erhöht. Laut dem Flinsbacher habe man sich dazu entschieden, "dem Bürger aufs Dach zu geben".

Der Mann verweist auf einen ähnlichen Vorfall vor rund 15 Jahren, als der damalige Bürgermeister schon einmal Strafzettel verteilen ließ. Nachdem er aber mit Anrufen "bombardiert" wurde, sei das nicht mehr vorgekommen. Gesprächsbereit ist der Anwalt aber auch: "Ich warte auf das Angebot." Aber er wolle "keinen Kniefall" vor der Verwaltung machen.

Nicht viel dazu sagen kann Bürgermeister Jürriens: "Was Recht und Unrecht ist, steht im Gesetz", sagt er. "Wenn sich niemand an die Regeln hält, gibt es nur Chaos." Es sei nun mal klar, dass man nicht auf dem Gehweg parken dürfe. Wenn die Gemeinde das Gehwegparken in der Flinsbacher Kornsgasse toleriere, dann müsste sie es in allen anderen Straßen der Gemeinde ebenfalls tun. Man könne nichts legalisieren, was verboten ist. Er könne dem Bürger auch keine andere Sichtweise aufzwingen. Man befinde sich in einem laufenden Verfahren, das jetzt auch beim Kreis und nicht mehr der Verwaltung liege. Wenn man auf dem Gehweg parke, müsse man mit den Konsequenzen leben.

Eines betont Jürriens aber auch: "Mittelfristig gehen wir da ran." Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat wolle man ein Konzept erstellen. Da dafür aber eine Vor-Ort-Begehung nötig sei, habe man aufgrund der Corona-Pandemie noch nichts Konkretes unternommen. Dann müsse man schauen, was die Ideallösung ist; Jürriens erwähnt beispielsweise Parkbuchten. Aber man wisse eben auch noch nicht, ob die Behörde dabei mitgeht. Man wolle den Anwohnern aber "schon entgegenkommen und sagen: Hier dürfen Sie parken".

Einige Anwohner, sagt der Anwalt, hätten ihr Bußgeld mittlerweile lieber bezahlt, um weiteren Stress zu vermeiden. Das will er allerdings nicht. Er will jetzt eine Petition vorbereiten und sie an den Landtag von Baden-Württemberg schicken. Denn: "Nachgeben können wir leider nicht", sagt der Anwalt.