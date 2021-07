Die Arbeiten in der Bahnhofstraße gehen gut voran. Die Einbahnstraßenregelung bleibt aber nach wie vor bestehen, wie bei einem Termin vor Ort am Montag deutlich wurde. Foto: Orths

Helmstadt-Bargen. (fro) Über das Wochenende hat die Verkehrsführung in der Helmstadter Bahnhofstraße gut funktioniert, konstatiert Bürgermeisterstellvertreter Ralf Rüdinger am Montagmorgen. Gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Jürriens und Hauptamtsleiter Joachim Weschbach schaut er sich die Einbahnstraßenregelung an, die aufgrund des Glasfaserausbaus in der Gemeinde seit Donnerstag besteht – und das wohl noch bis mindestens Freitag. Auch ein Vertreter des Straßenverkehrsamts sowie Koordinatoren der BBV und der ausführenden Tiefbaufirma sind dabei.

Die hatten in den vergangenen Tagen relativ flott gearbeitet, ein langer Graben für die Leerrohre wurde am Gehwegrand der Bahnhofstraße gezogen, ein Teil in Richtung Ortskern ist sogar schon fertig. Lediglich Sand auf den Steinen und ein abgesperrtes Loch am Ende zeugen davon, dass hier ein Tiefbauunternehmen zugange war.

Momentan sind die Arbeiter im zweiten Bauabschnitt, der soll an diesem Dienstag auch schon fertig sein, erklärt ein Tiefbauer auf Englisch. Rund eineinhalb Tage benötigen die Arbeiter für einen Abschnitt. "This one is easy", fasst er zusammen und zeigt in Richtung Flinsbacher Straße. Probleme könnte es bei ein paar Kreuzungen in der Bahnhofstraße geben, da das Straßenbauamt in diesem Abschnitt keine Straßenquerungen erlaubt. Auch sei der Boden in dem Bereich der Bahnhofstraße ziemlich feucht, was dem Bauarbeiter Sorgen bereitet. Dem BBV-Vertreter versichert er, so schnell wie möglich zu arbeiten und dann zu schauen, wie das Problem gelöst werden kann. Bis Freitag – genauer Samstag, korrigiert der Tiefbauer – soll der Abschnitt Bahnhofstraße fertig sein; dann folgen noch vier weitere hinter den Bahngleisen in Richtung Flinsbach und "Steige".

Auf die Frage von Bürgermeister Jüriens berichtet der Tiefbauer von einem Lkw-Fahrer, der sich nicht an die Einbahnstraßenregelung gehalten hatte, weil er es wohl ziemlich eilig hatte. Ansonsten habe sich die Situation deutlich "entschleunigt", sagt Jürriens. Was die kommende Sperrung der Kreisstraße zwischen Flinsbach und Neckarbischofsheim angeht, die ja momentan auch noch als Umleitung fungiert, versichert der Mann vom Straßenverkehrsamt: "Sollte funktionieren" – vor allem, da die Tiefbauer in Helmstadt wohl deutlich früher fertig werden, als gedacht.

Eine Bitte hatte dann Weschbach noch: Die Umleitungsschilder sollten auch die größeren Richtungen angeben, denn gerade der Schwerlastverkehr könne mit den kleinen Orten nichts anfangen.

In den kommenden zwei Wochen sollen die Arbeiten schließlich in Bargen beginnen: Dort geht es mit der Hauptstraße und anschließend "Im Wiesental" und in der Rathausstraße los.