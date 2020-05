Von Alexander Becker

Angelbachtal. Für viele Menschen ist der Frühling die schönste Zeit des Jahres. Kein Wunder also, dass sich etliche Paare gerade diese Wochen und Monate ausgesucht haben, um sich beispielsweise vor der Kulisse des Wasserschlosses Eichtersheim das Jawort zu geben. Die Corona-Krise hat jedoch nicht nur ihre Pläne durchkreuzt, sondern auch die vieler Unternehmen.

"Natürlich nehmen wir auch jetzt weiterhin Trauungen vor", ließ Bürgermeister Frank Werner zunächst Beruhigendes aus dem Rathaus verlauten. Hatte man dort die Anzahl der Personen, die an der standesamtlichen Zeremonie teilnehmen dürfen, zu Beginn der Corona-Pandemie auf zehn reduziert, sind aktuell nur noch maximal fünf erlaubt. Weiterhin wurde das Geschehen vom Trauzimmer in den Bürgersaal des Rathauses verlagert. "Dort haben wir deutlich mehr Platz, wodurch die empfohlenen Mindestabstände eingehalten werden können", erklärt der Bürgermeister. Dies sei und bleibe aber lediglich eine Notlösung, da auf das übliche Rahmenprogramm vieler Trauungen verzichtet werden müsse. Der routinierte Sänger und Keyboarder erwähnte dabei besonders die häufige Musikbegleitung.

Die würde dem Waldangellocher RNZ-Mitarbeiter Christopher Benz auch fehlen, da er und seine Partnerin bald den Bund fürs Leben schließen wollen. "Zum Glück haben wir unsere Hochzeit erst am 1. August geplant, deshalb sind wir relativ entspannt. Ich kann aber durchaus auch Paare verstehen, die früher heiraten wollen und deshalb nervös werden. Wir bleiben locker, denn für Corona kann ja schließlich niemand etwas. Und auf jeden Fall werden wir uns an die behördlichen Vorgaben halten", sagt Benz.

Auch auf das obligatorische Festessen müssen angehende Ehepaare momentan noch verzichten. Das spürt vor allem das ebenfalls im Wasserschloss Eichtersheim ansässige Restaurant "Heckerstuben". "Von etwa 120 in diesem Jahr geplanten Hochzeiten wurden schon circa 80 abgesagt", bedauert Chefkoch Robert Petermann. Seit mehr als drei Jahrzehnten in der gehobenen Gastronomie tätig, hat er dergleichen noch nie erlebt. Zwar böten die "Heckerstuben" mittlerweile auch Essen zum Mitnehmen an, doch könne man damit längst nicht all jene Verluste ausgleichen, die durch den ruhenden Restaurantbetrieb sowie das nicht mögliche Catering entstünden. Sparmöglichkeiten gibt es kaum: "Viele Kosten laufen weiter, zudem wollen wir unser Niveau auf jeden Fall halten", sagt Petermann, der befürchtet, dass potenzielle Heiratskandidaten nach der Covid-19-Pandemie erst einmal aufs Geld schauen. Also wird die Hochzeit kurzerhand abgesagt oder beispielsweise der Kauf der passenden Garderobe auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Das trifft entsprechende Fachgeschäfte wie zum Beispiel "Marry Me – Brautmode" ganz besonders hart: "Im Moment haben wir fast nur heulende Bräute am Telefon", gesteht mit Tina Schindler eine der beiden Inhaberinnen. Für sie und ihre Kollegin Bianca Höhn ist die aktuelle Zeit enorm schwierig: "Alle Kleider, die hier hängen, haben wir in der Hoffnung auf eine gute Saison vorab eingekauft. Und dann kam das Corona-Virus", erzählt Schindler weiter, für die der "Lockdown" absolut existenzbedrohend war. Alle fachspezifischen Messen und Ausstellungen seien bis auf weiteres abgesagt worden, aber auch unter Ehepaaren in spe sei die Verunsicherung groß. "Offiziell dürfen frühestens nach dem 31. August wieder Großveranstaltungen stattfinden, wobei wir hoffen, dass Hochzeiten bald nicht mehr unter die Beschränkungen fallen." Wenn es im Mai weitere Lockerungen gebe, wäre das zum Beispiel für eine Braut, die am 31. Juni heiraten möchte, eigentlich eine zu kurze Vorbereitungszeit, erklärt Schindler.

Die braucht auch Martina Friese-Huhn, wenn sie und ihre Floristinnen von "Blumen am Schloss" Hochzeiten oder andere Feierlichkeiten ausstatten. "Sämtliche entsprechenden Aufträge sind uns weggebrochen, das heißt abgesagt oder verschoben worden", bedauert die Unternehmerin, die aktuell keine Möglichkeit sieht, die damit verbundenen Verluste zu kompensieren. Bis auf das angeschlossene Café durfte sie ihr Geschäft zwar mittlerweile wieder öffnen, doch die Flaute in der Hochzeitsbranche trifft sie trotzdem hart. "Wie seit 20 Jahren liefern wir jetzt wieder Fleurop-Aufträge aus und haben kürzlich das kontaktlose Bezahlen eingeführt. Ein Ersatz ist das alles aber nicht", sagt Friese-Huhn.

Noch schlimmer hat es derweil die Event- und Hochzeitslocation "Landgut Schloss Michelfeld" schräg gegenüber dem Blumenladen getroffen. Auch dort ist man zwar momentan im Ruhemodus, aber trotzdem keinesfalls untätig: "Wir machen weiterhin unsere Jobs und arbeiten mit Pärchen, Caterern, Kunden sowie anderen Dienstleistern an Lösungen, die für alle akzeptabel sind", bekräftigt der Prokurist der Ladenburger "Vernissage Mediengruppe", Leonard Kempter, die das Areal gepachtet hat.

Auch den übrigen Vertretern des Hochzeitsgewerbes bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiterhin abzuwarten.