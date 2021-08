Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. An den Tag vor Heiligabend im Jahr 1946 kann sich Helmut Edler noch gut erinnern. Das war der Tag, an dem sich sein Leben komplett verändert hat und er in einem anderen Land mit seiner Familie neu anfangen musste. 14 Jahre war er alt, als die Mutter mit ihren vier Kindern aus Südmähren, dem heutigen Tschechien, nach Deutschland aufbrechen musste. Da die Familie deutsche Wurzeln hatte, wurden sie aus dem Land ausgewiesen.

Mit Güterzügen seien sie von Nikolsburg nach Sinsheim transportiert worden. Für die mehr als 700 Kilometer hat der Zug knapp eine Woche gebraucht, denn die Züge standen öfter auf den Gleisen und durften erst nachts fahren. Die Familie war eine von mehreren Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.

Der begeisterte Jäger Helmut Edler kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Die Kultur und die Sprache seien in Helmstadt ganz anders gewesen als an der Grenze zu Österreich. Foto: Anjoulih Pawelka

Edlers Bruder Walter erzählt, wie sie in Sinsheim angekommen sind. Um die 1000 Leute seien das gewesen. Zum Empfang kamen die Bürgermeister aus den umliegenden Dörfern, um sich die kräftigsten und arbeitsfähigsten Männer auszusuchen. Eine Mutter mit vier Kindern gehörte nicht zu denen, die die Gemeinden gerne aufnehmen wollten. Das war auch der Grund, warum Edlers Mutter mit ihren Schützlingen, alle zwischen drei und 14 Jahren, die letzte war, die auf dem Platz stand; und das an ihrem 40. Geburtstag. "Die wollte sterben", sagt Helmut Edler und erzählt dann, wie sie doch noch vom Glück geküsst wurden. Denn der Helmstadter Bürgermeister hatte ein Erbarmen mit der Familie und nahm sie kurz entschlossen mit. "Wir haben es sehr gut getroffen", sagt Edler, der im November 90 Jahre alt wird. Auch, wenn sie nicht mit dem restlichen fünf Familien aus ihrem Heimatort zusammenbleiben durften. Denn diese kamen nach Eichelberg.

Eine Familie ohne Vater mit vier Kindern hätte man niemandem zumuten können, daher habe der Schwager des Bürgermeisters ihn und seine Geschwister samt Mutter aufnehmen müssen, erzählt er und fügt fast entschuldigend hinzu: "Jeder wollte kräftige Leute." Auf 14 Quadratmetern lebten sie bei Familie Sauler. Als der Vater, der erst als Soldat und dann als Knecht in Österreich gearbeitet hatte, nach einigen Wochen nachkam, hatte jedes Familienmitglied nicht viel mehr als zwei Quadratmeter für sich. "Das war nicht immer einfach", sagt Walter Edler, und sein Bruder fügt hinzu: "Da hat nicht jeder ein eigenes Bett gehabt." Das fehlende Mobiliar und der Ofen wurden auf dem Speicher zusammengesucht. "Da musste viel improvisiert werden", erinnert sich Walter Edler, der damals fünf Jahre alt war.

Doch die Helmstadter Familie hat die Heimatvertriebenen gut behandelt. "Wir fühlten uns bald wie Familienangehörige", sagt Bruder Walter, der auch erklärt, dass man nicht immer mit offenen Armen aufgenommen wurde. Immerhin waren das ja alles Zwangszuweisungen. "Flüchtling war damals ein Schimpfwort", sagt Helmut Edler.

Auch Essen hätten sie bei den Saulers bekommen, bevor dem Vater sogar ein Acker zur Verfügung gestellt wurde, auf dem er Pflanzen anbauen konnte. Und auch Ähren sammelten die Edlers auf den abgeernteten Feldern. War ein Sack voll, gab es im Gegenzug einen Sack mit Weizen. Sie hätten viel Arbeit und kein Geld gehabt, sagt Helmut Edler. Bei seiner Schreinerlehre verdiente er eine Reichsmark pro Woche. Der Monatslohn reichte für eine Zigarette. Es sei eine Zeit gewesen, in der die Mutter öfter hungrig ins Bett gegangen sei.

Bis 1950 sind die Edlers bei der Familie geblieben, dann haben sie ein ganz kleines Haus zugewiesen bekommen. Doch es war eine Verbesserung, immerhin hatte die Familie nun drei Räume und einen kleinen Stall nebenan, in dem sie Schweine hielten. Fünf Jahre später wurde dann mit Fördergeldern gebaut in der "Siedlung Vier Morgen". Zehn Jahre hat es gedauert, bis das Haus fertig war. Zum Helfen kamen Heimatvertriebene aus der ganzen Region, denn der Zusammenhalt in der Gemeinschaft war groß. Aber auch die Einheimischen und die Geflüchteten näherten sich immer mehr an. So erzählt Helmut Edler, dass es Mitte der 1950er-Jahre die ersten Mischehen gab.

Wenn die Brüder vor allem an ihre Anfänge in Deutschland zurückdenken, sind es für sie auch fröhliche Zeiten. "Wir waren Jugendliche, da war nichts so schlimm", sagt Helmut Edler. Trotzdem ist da die Sehnsucht nach der Heimat Südmähren. "Man dachte immer, man kommt wieder zurück", sagt der 89-Jährige.