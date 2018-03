Heilbronn. (bfk) Der Lärm der Motorsägen ist nicht zu überhören - sie sind wieder im Einsatz auf dem Heilbronner Hauptfriedhof. Er ist mit 15 Hektar der größte Friedhof in der Stadt, mit seinen Baumriesen, der einmaligen Artenvielfalt von Flora und Fauna, von seltenen Vögeln bis zum Fuchs, ein ebenso ganz eigenes wie auch wunderschönes "Biotop" mitten in der Stadt, unverzichtbar auch für die Luftqualität im Heilbronner Osten.

Der historische Teil mit Aussegnungshalle und dem Krematorium von 1905 (es ist das älteste in Württemberg) bildet ein einmaliges Ensemble und steht unter Denkmalschutz. Der 1882 angelegte Hauptfriedhof ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis, besonders eindrucksvoll, wenn man hier bei der Blattfärbung im Herbst vor allem dank der Ahornbäume eine Ahnung vom "Indian Summer" bekommt und wenn danach auch noch die Lärchen mit ihren abgeworfenen Nadeln die Wege buchstäblich für einige Tage "vergolden". Friedhofsführungen sind zu dieser Zeit ein besonderes Erlebnis.

Bäumefällen ist ein sensibles Thema in Heilbronn, unter anderem wegen der Buga und zuletzt auch des Baus der Hotels am Stadtgarten. Entsprechend angespannt reagieren die Baumpfleger des städtischen Betriebsamtes, wenn man sie bei ihrer Arbeit beobachtet und fotografiert. Von einem Hubsteiger aus beschneiden sie massiv die Kronen der Linden, derer sie sich in diesen Tage annehmen. Diese eindrucksvollen Bäume prägen die historische Lindenallee im östlichen Teil der denkmalgeschützten Ruhestätte, während sonst vorwiegend Platanen die Alleen des Friedhofes begrenzen.

Damit die Verkehrssicherheit der Linden-Allee auch in Zukunft gewährleistet werden kann, wurden nicht nur die Kronen der Bäume beschnitten, sondern auch die Sicherungsgurte ausgetauscht. Mit diesen Baumpflegemaßnahmen sollen die Astbruchgefahr verringert und die Standsicherheit der Bäume verbessert werden. Im letzten Jahr waren die Säuleneichen an der Reihe, von denen etliche, die nicht mehr zu retten waren, gefällt wurden. In die Lücken wurden 14 Lebensbäume (Thuja plicata) gepflanzt.

Laut Baumkataster des Grünflächenamtes Stadt von 2015, der 43.605 Bäume oder kleinere Baumgruppen erfasst, befinden sich an der Wollhausstraße 1200 Bäume - wer sich über diese Zahl wundert, da die Wollhausstraße alles andere als eine "Allee" ist, muss wissen, dass ihr alle Bäume des Hauptfriedhofes zugeschrieben werden.