Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Samstagvormittag in der Heilbronner Innenstadt: Gedränge auf dem Wochenmarkt vorm Rathaus: Auch wenn hier alles ein wenig teurer ist, Hauptsache man ist unter Menschen. Es ist ein schönes Bild, aber wenige Schritte weiter herrscht wieder gähnende Leere, und die Wahlkämpfer haben es hier an ihren Info-Ständen alles andere als leicht.

Die Frage, was aus der Heilbronner Innenstadt werden wird, können auch sie nicht so einfach beantworten. Ein elegantes Schuhgeschäft hat zugemacht, viele andere zuvor auch, vor allem die mit einem Warenangebot, das über dem "Ramsch-Level" liegt.

Wie Pilze aus dem Boden schießen immer noch Döner- und Imbissbuden. Deretwegen kommt kein kaufkräftiges Publikum in die City. Es klingt wie Pfeifen im Wald, wenn die Stadtverwaltung just in diese Untergangsstimmung hinein, an der Corona nicht alleine schuld ist, mit einer "guten Nachricht" hineinplatzt.

Die Stadt und die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) haben sich 2020 erstmals an der Studie "Vitale Innenstädte 2020" des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) beteiligt, in ihr wurden 107 Städte in der Größenklasse 100.000 bis 200.000 Einwohner einem bundesweiten Vergleich unterzogen. An dieser "zweitgrößte zweijährliche Innenstadtbefragung" beteiligten sich neben Heilbronn auch Heidelberg, Hildesheim, Paderborn, Reutlingen, Saarbrücken, Trier und Würzburg.

Hintergrund Der Präsident des Deutschen Städtetages, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung, beklagt aktuelle Umsatzrückgänge in den Städten von bis zu 70 Prozent: "Wir wollen und müssen die Innenstädte neu beleben, gemeinsam mit Vermietern, Unternehmen, der Kultur und allen anderen Akteuren vor Ort. Wir brauchen jetzt einen starken Impuls. Dafür sollte der Bund sehr schnell ein Förderprogramm Innenstadt aufsetzen. Wir stellen uns dabei 500 Millionen Euro jährlich für fünf Jahre vor, um nachhaltig etwas zu erreichen." (bfk)

Befragt wurden fast 58.000 Passanten. Ein Ergebnis daraus: Deutlich häufiger als bei vergleichbaren Städte kommen Besucherinnen und Besucher nach Heilbronn zum Shopping (58,6 Prozent, Ortsgrößendurchschnitt 55,9 Prozent) und wegen des "Freizeit- beziehungsweise Kulturangebots" (20,7 Prozent, Ortsgrößendurchschnitt 15,6 Prozent). Als Oberzentrum der Region liegt auch der Anteil auswärtiger Besucher mit 55,7 Prozent mehr als fünf Prozentpunkte über dem Ortsgrößendurchschnitt.

Diesem schönen Bild steht ein anderes entgegen: Ein Samstagmorgen in Stuttgart, in der Kronprinzengarage – da stehen sie reihenweise, die SUVs und PS-Protze mit dem HN-Kennzeichen, gefahren von finanzkräftigen Unterländern.

Dirk Vogel, Architekt und langjähriger Leiter des Heilbronner Hochbauamtes regt an, über die Funktion der Geschäftshäuser in der Innenstadt nachzudenken und beispielsweise aus leer stehenden Geschäftsräumen, oft in der 2. Etage, Wohnraum zu machen. Sein Argument: Menschen, die dann hier wohnen, ziehen im Rückschluss auch wieder Einzelhandel an. Dazu passt, woran auch Steffen Schoch, Chef der HMG erinnert:, dass die Besucher der Innenstadt immer älter werden. Daraus muss kein Gegensatz zu den jüngeren Besuchern werden, Schoch verlangt dafür ein "ganzheitliches Konzept", das sowohl die Aufenthaltsqualität wie auch den "Unterhaltungsfaktor" berücksichtigt. Stadtforscher fordern auch längst, dass in den Städten wieder mehr gewohnt wird. In der Heilbronner Innenstadt muss man da nur an die aus der Not der Nachkriegsjahre hochgezogenen Wohnblocks in der Fischergasse denken, sie wirken heute der Gentrifizierung entgegen.

Laut Studie punktet Heilbronn auch als "Stadt der kurzen Wege", als "lebendige Einkaufsstadt" mit "Erreichbarkeit und dem Veranstaltungsangebot". Die Innenstadt wird vor allem für das Einkaufserlebnis und ihr Unterhaltungsangebot geschätzt. Da aber fragt man sich, von welchem Level aus diese Erkenntnisse erhoben wurden? Sie sollen laut Stadtverwaltung aus dem vergangenen Herbst stammen, als schon vom Pferdemarkt bis zu Weindorf, "Jazz und Einkauf" und Weihnachtsmarkt alles abgesagt werden musste.

Weniger gut schneidet Heilbronn bei "Ambiente und Flair" sowie bei "Sitz- und Verweilmöglichkeiten" ab. Warum aber haben in den letzten Jahren so viele Straßencafés die Bürgersteige geräumt, wenn doch ein Bedürfnis danach bestehen soll? Waren es Auflagen des Ordnungsamtes, Mietpreise, Bevölkerungsstruktur oder einfach das Fehlen eines umfassenden Stadterlebnisses? Das spezifizieren solche Studien eher nicht.

Wie es immer noch funktionieren kann, besonders dort, wo sich die Einzelkämpfer nicht verlieren, sondern zusammentun, das zeigt die Neckarmeile. Vor zwei Jahren hat die Stadt ihren Masterplan zur Innenstadtentwicklung vorlegt, bereits 2017 schon die "Stadtkonzeption Heilbronn 2030".

Manches davon wurde wegen Corona zu Makulatur, geblieben ist das Kernproblem: fehlende Anziehungskraft. Fehlende Sauberkeit lässt sich mit dem Besen bekämpfen, fehlendes Engagement, auch bürgerliches, ist schwerer zu ändern. Dieser Vorhalt richtet sich nicht gegen die HMG, auch nicht gegen Teile der Verwaltung, wohl aber gegen Immobilienbesitzer. Die Papiervorlagen der Stadt-Konzepte lesen sich schön: "Leitbild und Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten ist eine Verbindung von Einkaufen, Wohnen, Erleben, Arbeiten, Kultur und Genuss."

Aber schon ist man beim nächsten Knackpunkt: Kultur in der Stadt? Dazu gehören auch schöne Schaufenster, gepflegte Läden mit anspruchsvollem Angebot und ein ebensolches an Kultur. Außer den Städtischen Museen im Deutschhof ist da wenig geboten. Für das Literaturhaus beispielsweise war ein Domizil in der Kirchbrunnenstraße angeboten – ohne Schwelle zu betreten – so hätte es Menschen angezogen. Für die Bespielung des Deutschhof-Innenhof gibt es immer noch kein Konzept, dabei kommt das Publikum durchaus gerne an den Ort der einstigen Käthchenfestspiele, etwa zu Veranstaltungen des Stadtarchivs und zu Open-Air-Konzerten. "Regenerierung von Städten" ist mittlerweile ein akademischer Forschungsgegenstand, man kann aber auch ganz praktisch dafür etwas tun.