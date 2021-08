Heilbronn. (rnz) Im Bereich Karlstraße und Siebennussbaumstraße in Heilbronn kommt es von diesem Montag an bis Samstag, 24. September, im Rahmen einer Wanderbaustelle zu Verkehrsbehinderungen. Grund hierfür sind Arbeiten, die für den Anschluss der Gerhart-Hauptmann-Schule an das Glasfasernetz notwendig sind.

Zunächst wird auf Höhe der künftigen Gerhart-Hauptmann-Schule die Fahrbahn in der Karlstraße verengt, wobei der stadtauswärts fahrende Verkehr Vorrang hat. Der an die nördliche Fahrspur angrenzende Gehweg ist während dieser Zeit gesperrt.

In einem weiteren Bauabschnitt wird die Leitung gegenüber an der Einmündung der Friedhofstraße in die Karlstraße im Bereich der Kreuzung Karlstraße/Friedhofstraße verlegt. Hier gilt eine Einbahnstraßenregelung.

Ende September ist Schluss

Dies bedeutet, dass der stadtauswärts fahrende Verkehr über die Friedhofsstraße umgeleitet wird. Fahrzeuge die aus Richtung der Siebennussbaumstraße kommen, können die Baustelle ungehindert passieren. Der Gehweg in diesem Bereich ist allerdings für Fußgänger gesperrt.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, findet die Leitungsanbindung in einem weiteren Bauabschnitt statt. Sie erfolgt dann über die Friedhofstraße bis zur Bismarckstraße. Hier können die Arbeiten ohne Weiteres auf den Gehweg beschränkt werden. Dieser ist daher während der Zeit der Baumaßnahme gesperrt. Sämtliche Grundstücke bleiben während der Dauer der Arbeiten weiterhin zugänglich.