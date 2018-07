Von Brigitte Fritz-Kador

Als am 4. Dezember 1944 die Innenstadt von Heilbronn bei einem Bombenangriff fast vollständig zerstört wurde und vermutlich mehr als 6500 Menschen im Bombenhagel starben, rettete der Theresienturm vielleicht Tausend Menschen das Leben - die genaue Zahl lässt sich nicht mehr feststellen. Der Hochbunker hielt auch einem Bombeneinschlag stand. Bis 2016 Jahren hieß er noch "General-Wever-Turm", seit der Umbenennung durch den Gemeinderat nun "Theresienturm". Der neue Name blendet seine Geschichte aus, bezieht sich nur auf den Standort Theresienwiese.

Benannt worden war der 1940 fertiggestellte Turm nach Walther Wever (1887 - 1936), Leiter des Luftkommandoamtes im Reichsluftfahrtministerium. Errichtet nach der so genannten Bauweise Dietel, gibt es nur noch einen vergleichbaren Hochbunker in Deutschland. Die Bürgerstiftung gibt dem unter Denkmalschutz stehenden und der Stadt Heilbronn gehörenden Bauwerk seine historische Bedeutung zurück und macht es zu einem Mahnmal, von dem Prof. Christhard Schrenk, Leiter des Stadtarchivs, sagt: "Es gibt keinen vergleichbaren Ort in Heilbronn und auch nicht darüber hinaus, der so authentisch eine Vorstellung vom Grauen der Nazizeit und des Zweiten Weltkrieges vermittelt."

Hintergrund An Ostern 2016 war der Turm ausnahmsweise für Besucher zugänglich. Der Andrang war so groß, dass das Los entscheiden musste. Architekt Kyrill Keller nennt den Theresienturm "eines der auffälligsten und prägnantesten Gebäude von Heilbronn". Nach dem Krieg wurde er unterschiedlich genutzt, u.a. als Notunterkunft. Es gab auch viele und untaugliche Vorschläge für seine weitere Nutzung. Seit 1990 [+] Lesen Sie mehr An Ostern 2016 war der Turm ausnahmsweise für Besucher zugänglich. Der Andrang war so groß, dass das Los entscheiden musste. Architekt Kyrill Keller nennt den Theresienturm "eines der auffälligsten und prägnantesten Gebäude von Heilbronn". Nach dem Krieg wurde er unterschiedlich genutzt, u.a. als Notunterkunft. Es gab auch viele und untaugliche Vorschläge für seine weitere Nutzung. Seit 1990 gehört er der Stadt (vorher dem Bund) und steht unter Denkmalschutz. Er ist knapp 30 Meter hoch, verjüngt sich von zwölf Meter Sockeldurchmesser nach oben. Die Betonaußenwände sind gut 1,5 Meter dick. Vor einem Jahr investierte die Stadt 100.000 Euro in die Renovierung. Bis zur Buga will sie auch das Umfeld neu gestalten.

Das Stadtarchiv hat erste konkrete Pläne für die künftige Nutzung entwickelt, die Bürgerstiftung die Finanzierung übernommen. Schon im Januar soll es mit dem Sammeln von Spenden beginnen. 250.000 Euro sind notwendig, um den Turm zugänglich zu machen und seiner neuen Zweckbestimmung entsprechend herzurichten. Im Innern wird sich kaum etwas ändern, eben um den absolut authentischen Eindruck zu erhalten, nachvollziehbar zu machen, was sich hier im total überfüllten Räumen abspielte.

Schrenk ist sich sicher, dass man hier, "an diesem hochemotionalen Ort" besser als sonst, gerade auch Jugendlichen "so unglaublich direkt" die Schrecken des Krieges vor Augen führen kann, und dies "besser als in jeder noch so gut gemachten Ausstellung".

Wer den Turm betritt, geht auf Zeitreise, fast alles ist hier noch original erhalten. Unten die Mannschaftsräume, dann die sich entlang eines stufenlos nach oben windenden Gangs eingelassen Kasematten, die bedrückende Enge in den nur 2,20 Meter hohen Räumen, die einfachen sanitären Anlagen, die sparsame Beleuchtung. Schrenk sagt, er kenne keine andere Stadt, die so wie Heilbronn, immer noch dieses Gedenken aufrecht halte: "Andere, ähnlich zerstörte Städte haben das längst abgehakt, Heilbronn aber ist da sehr, sehr aktiv."

Aus Brandschutzgründen werden nur Gruppen bis maximal 15 Personen den Bunker betreten können und dies nur im Rahmen von Führungen. Geschulte Führer sollen mit angepassten Inhalten auf die jeweiligen Gruppen eingehen. Schon bald nachdem der Vorstand der Bürgerstiftung, Karl Schäuble, den Theresienturm mit deren Unterstützung zu ihrer Sache machte, gleichzeitig auch die Bürgerschaft dafür gewinnen konnte, war klar, dass der Turm nur über eine besondere Baumaßnahme - der Zugang liegt acht Meter über dem Erdboden - zu erschließen ist.

Der mit einem Entwurf beauftragte Kyrill Keller (Architekturbüro Joos Keller in Stuttgart) hat eine Rampenlösung gefunden, die er so erläutert: "Sie steht als schlanke Form abgerückt vom Turm entlang der Theresienstraße. So bleibt der denkmalgeschützte Hochbunker in seinem Äußeren unberührt, bekommt aber eine ebenso markante Erweiterung." Die Verkleidung wird transparent und reflektierend sein.

Schon ab Ende nächsten Jahres sollen dann auch die Geschichte des Bunkers Anregung zum "Reflektieren" geben, Infotafeln und Zeitzeugenberichten werden im Rampenbauwerk ihren Platz finden.