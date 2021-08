Heilbronn. (bfk/guz) Die Pandemie hat auch die Krankenhäuser in der Region stark gefordert – in den Bilanzzahlen für 2020 zeigt sich das jedoch nicht auf den ersten Blick. Wenn bei einer Bilanzsumme von mehr als 665 Millionen Euro unterm Strich ein Jahresüberschuss von 3,8 Millionen Euro steht, dann ist damit nicht alles über den finanziellen Status der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) gesagt. Denn ohne die Zuweisungen aus dem Corona-Rettungsschirm, und wenn alle Personalstellen (auch Ausbildungsplätze blieben leer) besetzt wären, sähe sie doch etwas anders aus.

Der Überschuss, knapp über dem des vorangegangenen Jahres, wird dem Gewinnvortrag zugerechnet, der Konzernjahresüberschuss beträgt 8,9 Millionen Euro. Er kommt in dieser Höhe allerdings nur durch erhebliche Investitionszuschüsse der Stadt Heilbronn und des Landkreises zustande.

Der SLK-Verbund – seine Anteile liegen zu je 50 Prozent bei der Stadt und beim Landkreis – zeigt in seiner Wirtschaftlichkeit kein ganz einheitliches Bild: So wurde im Plattenwald-Klinikum in Bad Friedrichshall mit 5,3 Millionen der höchste Überschuss erwirtschaftet, gefolgt vom Heilbronner "Gesundbrunnen" mit mehr als zwei Millionen Euro. Jeweils ein Minus schrieben, wie bereits im Vorjahr, die Geriatrische Rehabilitation in Brackenheim (1,6 Millionen Euro) und der Standort Möckmühl (rund 1,9 Millionen Euro). Die zum Konzern gehörende Lungenklinik Löwenstein ist hier nicht erfasst. Sie ist eine hundertprozentige Tochter des SLK-Verbundes und verfügt über rund 200 Betten und war insbesondere während der Pandemie eine äußerst wichtige Klinik zur Behandlung von Covid-Patienten.

Der SLK-Verbund gehört zu den größten Arbeitgebern der Region, rund 5600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandeln und pflegen jährlich mehr als 76.000 Patienten stationär und mehr als 240.000 Patienten ambulant – und es kommen hier 3000 Kinder auf die Welt. In der Lungenklinik Löwenstein werden jährlich rund 8200 Patienten stationär und knapp 12.000 ambulant behandelt.

Das Tumorzentrum Heilbronn-Franken gehört zu den modernsten fachübergreifenden onkologischen Einrichtungen in Deutschland. Es wurde mit seiner "interventionellen Radiologie" erst vor wenigen Tagen als erstes deutsches Zentrum nach internationalem Standard zertifiziert.

Im Jahr 2019 hatten die SLK einen Überschuss von rund 7,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Wegen der beiden auch damals schon defizitären Einrichtungen in Brackenheim und Möckmühl verringert sich der Gewinn, der unterm Strich bei einer Bilanzsumme von mehr als 654,6 Millionen dann bei knapp 3,8 Millionen Euro lag.

Es ist übrigens noch nicht lange her, als die SLK mit deutlich schlechteren Zahlen aufwarteten musste: In der Bilanz des Jahres 2017 stand noch ein Verlust von rund 8,8 Millionen Euro.