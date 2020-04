Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Geschäftsleitung der SLK-Kliniken hat allen ihren Mitarbeitern einen besonderen Ostergruß ins Haus geschickt: über 5000 Tulpensträuße, finanziert "über ein SLK-Budget", wie es auf Nachfrage heißt, gedacht als Geste der Wertschätzung in den aktuell nicht einfachen Zeiten. Dass bei manchen der mit Blumen Bedachten dieser Ostergruß nicht besonders gut ankam, war in den sozialen Medien zu lesen. Hier reichten die Reaktionen von "das war bestimmt ein Deal, bevor die Tulpen in Holland weggeworfen werden" bis hin zu dem Wunsch, den Preis von 15 Euro lieber in bar zu erhalten. Die Kosten für die Aktion seien "im fünfstelligen Bereich" gewesen, sagt Pressesprecher Matthias Burkhardt und "die Reaktionen waren durchweg sehr positiv". Die Mitarbeiter hätten sich über die Überraschung und die damit zum Ausdruck gebrachte Anerkennung ihrer Arbeit gefreut.

Im Zusammenhang mit der Tulpenaktion war auch die Ausrüstung mit Masken, beziehungsweise die Regelung dafür, kritisiert worden. So habe es erst ab dem 31. März eine Tragepflicht für alle Mitarbeiter gegeben. Von der Klinik heißt es dazu: "Zum 31. März kam die neue Regelung dazu, dass auch Mitarbeiter in patientenfernen Bereichen dazu angehalten sind, einen textilen MNS (Mund-Nasen-Schutz) zu tragen." Dafür sei ein Bestell- und Reinigungsprozess im Haus angeboten worden. "Im gesamten SLK-Verbund gilt das Tragen des MNS für alle Mitarbeiter, die infizierte Patienten behandeln, sie schützen sich durch FFP-Masken (Filtering Face Piece)."

In anderen patientennahen Bereichen mit erhöhtem Risiko durch direkten Kontakt mit möglichen Infizierten würden die bekannten chirurgischen MNS (Einmalprodukte) verwendet und "Mitarbeiter, die nicht im direkten Patientenkontakt stehen, (Abstand größer als zwei Meter) sind seit Ende März angehalten, textilen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der wasch- und wiederverwendbar ist und somit ressourcenschonend eingesetzt werden kann. "Dieser textile MNS schützt die Umgebung und senkt damit das Risiko, andere Menschen anzustecken."

Es wird aber auch eingeräumt, dass die SLK-Kliniken weiterhin mit dem Problem langer Lieferzeiten von MNS und Schutzkleidung zu kämpfen haben: "Ganz aktuell wurden uns aber neue Lieferungen für die nächsten Tage bestätigt, so dass wir davon ausgehen, mittelfristig ausreichend versorgt zu sein", erklärte Burkhardt.

Am Karfreitag war beim Landratsamt eine "erste, langersehnte Lieferung" von Schutzausrüstung aus China eingetroffen. Ehrenamtliche Helfer des Heilbronner Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen das Landratsamt bei der Abholung und der anschließenden Verteilung der Schutzausrüstung an Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste und Behinderteneinrichtungen sowie an das Klinikum Weissenhof, an Hebammen, an das SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen und die Kurverwaltung Bad Wimpfen. Die SLK-Kliniken gingen dabei nahezu leer aus, hier rechnete man nur damit, dass man "voraussichtlich aber bei der Zuteilung von Schutzkitteln berücksichtigt" werde.