Wenn in der Integrierten Leitstelle Heilbronn ein Notruf mit dem Stichwort „Kreislaufstillstand“ eingeht, werden in der Region seit fünf Monaten auch gut ausgebildete ehrenamtliche Helfer per App benachrichtigt, um in möglichst schnelle Hilfe zu ermöglichen. Foto: privat

Heilbronn. (zy) Keine 24 Stunden war die App Mitte Juli freigeschaltet, da zeigte sich auch schon ihre Sinnhaftigkeit – auch wenn der Patient damals trotz schneller Hilfe den Kreislaufstillstand nicht überlebte. In vielen der weiteren 48 Einsätze seither konnte aber geholfen und damit Leben gerettet werden. Nun ist die "First AED"-Smartphone-App nach erfolgreicher fünfmonatiger Testphase in den Regelbetrieb gegangen. Auch die Zahl der ehrenamtlichen Helfer wächst stetig, und die Auswertung der Testphase lässt auf einen dauerhaften Erfolg im Stadt- und Landkreis Heilbronn hoffen.

Über die "First AED"-App kann die Rettungsleitstelle beim Herzstillstand eines Menschen zusätzlich zum regulären Rettungsdienst weitere besonders qualifizierte Helfer, die sich gerade nahe am Einsatzort befinden, über deren private Smartphones alarmieren. Dadurch können Wiederbelebungsmaßnahmen und unter Umständen auch die Defibrillation früher beginnen als bisher. Denn der reguläre Rettungsdienst trifft im Durchschnitt nach sieben bis neun Minuten beim Patienten ein, im ländlichen Raum dauert es häufig noch länger. Im Falle eines Herzstillstandes treten jedoch bereits nach drei bis fünf Minuten irreversible Schäden im Gehirn auf.

Hier setzt die App "First AED – Region der Lebensretter" an, bei der sich inzwischen mehr als 260 erfahrene Ersthelfer registriert haben. Beim Start waren es noch 110 gewesen. Wenn in der Leitstelle ein Notruf mit dem Stichwort "Kreislaufstillstand" eingeht, setzt die App automatisch eine Meldung an registrierte Ersthelfer ab, falls diese sich zufällig in der Nähe befinden, was durch GPS-Ortung festgestellt wird. Nimmt der Ersthelfer den Einsatz an, lotst ihn die App direkt zum Patienten und zeigt ihm überdies auch Standorte öffentlich zugänglicher Defibrillatoren an.

Beim ersten Einsatz am 20. Juli waren beispielsweise gleich mehrere Helfer weniger als 700 Meter entfernt und waren schon innerhalb von nur vier Minuten beim Patienten – sechs Minuten früher als der Rettungswagen und acht Minuten vor dem Notarzt. Auch wenn es in diesem konkreten Fall nichts genutzt hat, erhöht die schnelle professionelle Hilfe die Überlebenswahrscheinlichkeit generell um ein Vielfaches. Alarmiert werden möglichst mehrere, höchstens jedoch vier Ersthelfer, die sich die Aufgaben dann im Idealfall teilen und sich beispielsweise bei der Herzdruckmassage abwechseln können, bis der Rettungsdienst eintrifft.

DRK-Geschäftsführer Ludwig Landzettel sieht in der App daher einen weiteren Baustein in der Rettungskette – also keine Konkurrenz zum jahrelang bewährten "Helfer-vor-Ort"-System, sondern eine sinnvolle Ergänzung, denn: "In der Region der Lebensretter nehmen die freiwilligen Lebensretter organisations-unabhängig und berufsübergreifend an dem Projekt teil und werden über die App auch wohnortfern im gesamten Stadt- und Landkreis eingesetzt."

Das Projekt "Region der Lebensretter Heilbronn" wird vom DRK Heilbronn, der Integrierten Leitstelle (ILS) Heilbronn und dem Verein "Region der Lebensretter" als Gemeinschaftsprojekt getragen. Angeregt wurde das Projekt von Dr. Tatjana Hilker. Sie ist Oberärztin im Zentrum für Anästhesie im SLK-Klinikum am Gesundbrunnen und selbst als Anästhesie-, Intensiv- und Notfallmedizinerin seit mehr als 20 Jahren mit den präklinischen Rettungsdiensten verbunden. Mit ihrem Lebensretter-Kollegenteam, bestehend aus Ärzten und Pflegekräften, Rettungsdienstpersonal, Feuerwehr, DLRG, THW und anderen, steht sie bei diesen besonders zeitkritischen Notfällen ihren Mitmenschen auch in ihrer Freizeit ehrenamtlich zur Verfügung.

Die technische Implementierung der App in der Integrierten Rettungsleitstelle Heilbronn wurde rein über Spenden finanziert. Daran beteiligt haben sich die Arnfried-und-Hannelore-Meyer-Stiftung, die SLK-Kliniken, der Förderverein für Medizinische Innovation (fmi), die AOK Heilbronn-Franken, die Kreissparkasse Heilbronn und die BB-Bank.

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass im Falle eines Kreislaufstillstandes zeitnah in Reanimation geschulte Helfer zur Verfügung stehen und um deren flächendeckende Verteilung in der Region zu verbessern, werden weitere qualifizierte Ersthelfer gesucht. Registrieren lassen können sich Personen aus Rettungswesen, Feuerwehr, Polizei und anderen Bereichen (Mindestanforderung ist hier die Ausbildung zum Sanitätshelfer) sowie Ärzte und Pflegekräfte. Eine regelmäßige Schulung in Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) und Defibrillation wird vorausgesetzt. Kontakt: heilbronn@regionderlebensretter.de