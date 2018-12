Heilbronn. (tk) In der Käthchenstadt hat in diesen Minuten eine Pressekonferenz verschiedener Polizeibehörden der Landkreise Heilbronn und Rhein-Neckar sowie der Staatsanwaltschaft Heilbronn begonnen. Es geht um Autoschieberei im großen Stil, eine Bande soll Luxuswagen mit Schlüsselscannern geknackt und nach Litauen geschleust haben. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen, mindestens zehn Autodiebe werden für Delikte in Talheim, Flein, Untergruppenbach, Pforzheim und Mannheim verantwortlich gemacht.