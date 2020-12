Am alten Rathaus in Gemmingen ranken im Sommer die Rosen, der Haushalt fürs kommende Jahr ist allerdings nicht auf Rosen gebettet. Foto: Ines Schmiedl

Gemmingen. (isi) Anders als in den Vorjahren, wurde jetzt der Haushalt in Gemmingen ohne Diskussion und ohne große Worte einstimmig verabschiedet. Nach der Einbringung im November haben die Fraktionen intern über das Zahlenwerk beraten, das ein Minus von 1,8 Millionen Euro als Ergebnis ausweist. Noch kann das Minus aus den Rücklagen aufgefangen werden, neue Kredite sind ebenso wenig vorgesehen, wie eine Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer. Gut 2,7 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr investiert werden.

Dabei agiert die Gemeinde vorsichtig, betonte Bürgermeister Timo Wolf. "Aus den fetten Jahren des Wirtschaftswachstums seit 2011 steuern wir sozusagen über Nacht in die Haushaltskonsolidierung", schreibt Wolf in seinem Vorwort zum Etat, der geprägt ist von der Corona-Pandemie. Allein aus der geringeren Gewerbesteuer fehlen Gemmingen 1,4 Millionen Euro an freien Finanzmitteln. Um mit weniger Geld auszukommen, wird bei den Investitionen gespart.

Das Straßenbelags- und Feldwegbauprogramm wurde für die Jahre 2021 und 2022 komplett ausgesetzt, die fürs kommende Jahr vorgesehene Kanalsanierung auf die nächsten beiden Jahre verteilt. Die Planungen für das zentrale Feuerwehr-Bauhof-Gebäude an der Ziegeleistraße gehen weiter. Investiert wird nur in den Kindergarten Bahnhofstraße und in die Erweiterung des Neubaugebiets "Helde II" in Stebbach.

In öffentlicher Sitzung meldeten sich die einzelnen Fraktionen dieses Mal nicht zu Wort. Auf Nachfrage äußerten sich einige Fraktionssprecher. "In unserer Fraktion mussten wir uns erstmals mit dem Thema Haushaltkonsolidierung befassen. Das war neu nach all den guten Jahren", erklärte Dr. Dieter Barthruff von der Freien Wählervereinigung Gemmingen-Stebbach. "Wichtig war uns aber, dass wir ohne Steuererhöhungen auskommen und dass zentrale Projekte beziehungsweise ihre Planungen dazu trotzdem weiterlaufen", sagte der Sprecher der größten Fraktion im Gemeinderat, die auch wollte, dass die Planungen zu Sanierungen und Erweiterungen in den anderen Kindergärten, zum Neubau des Feuerwehr-Bauhofgebäudes und die Sanierung der Ortsmitte in Stebbach weiterlaufen können. "Ansonsten hoffen wir, dass die Wirtschaft die Corona-Krise 2021 gut übersteht und sich die öffentlichen Haushalte ab 2022 stabilisieren, und dass die minus 1,83 Millionen Euro in unserem Ergebnishaushalt einmalig bleiben", führte Dr. Barthruff weiter aus.

"Wir als Fraktion haben zum ersten Mal seit ich Gemeinderätin bin, keinen Antrag zum Haushalt gestellt", sagt Gabriele Walch (SPD), die seit 2004 dem Gremium angehört. Geschuldet sei das der ungewissen Gesamtsituation, der Unberechenbarkeit von Finanzausgleichsgeldern und der Nichteinschätzbarkeit der Kosten, die durch die Pandemie noch auf die Gemeinde zukommen. Wichtig ist der SPD-Fraktion, dass die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Kindergärten in Gemmingen und Stebbach fortgeführt und nicht unnötig geschoben oder zusammengestrichen werden. "Ebenso finden wir wichtig, dass die Gelder, die für den Neubau von Feuerwehrhaus und Bauhof eingestellt sind, nicht für andere Zwecke umgewidmet werden. Schon aus Wertschätzung und ernsthaftem Durchführungswillen gegenüber den Bauhofleuten, die unter widrigen Bedingungen einen klasse Job machen", sagte Walch. "Gemmingen kann auch Krise. Es ist noch nicht so lange her, dass wir eher finanzschwach waren und trotzdem bestrebt waren, unsere Aufgaben zu erfüllen."

Vor allem soziale Aspekte, wie ausreichend Kindergartenplätze sowie bezahlbares und altersgerechtes Wohnen, Klimaschutz und eine "grüne Gemeinde" ohne Steingärten waren und sind besondere Anliegen von "Liste Dorf und Natur" (LDN). "Die notwendigen Investitionen – insbesondere im Bereich der Kindergärten – waren Schwerpunkt unserer Besprechungen. Die Vorgaben der Verwaltung wurden von uns begrüßt und konnten von uns mitgetragen werden", sagt Jochen Zundel von der Fraktion LDN.