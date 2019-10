Sinsheim. (rnz) Bei der Sanierung der Hauptstraße und Teilen der Friedrichstraße beginnt ab dem kommenden Montag, 14. Oktober, die Endphase mit dem vierten und fünften Bauabschnitt. Abgeschlossen sind dann bereits die Arbeiten in der Hauptstraße, der Verkehr kann dann wieder in westlicher und östlicher Richtung rollen.

Im vorgelagerten Bereich der Stadthalle und im Umfeld der Freitagsgasse liegen die nächsten Bauabschnitte. Die Arbeiten in der Hauptstraße sind dann abgeschlossen, die Fahrbahn wird für den Verkehr freigegeben.

Über Kreisel und Neulandstraße

Die folgenden Abschnitte betreffen die Friedrichstraße; der Bauabschnitt gilt als anspruchsvoll. Die Friedrichstraße wird nach der Einmündung in den Schwimmbadweg bis zur Einmündung in die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke verläuft in beiden Richtungen über den Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Strombergstraße über die Neulandstraße, Jahnstraße und Dührener Straße in Richtung Hauptstraße und wird entsprechend ausgeschildert. Voraussichtliches Bauende ist im Dezember.