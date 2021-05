Güglingen. (rnz) Weil er gegen einen Baum geprallt war, musste ein Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war kurz nach 6 Uhr mit seinem Ford Focus von Güglingen-Eibensbach in Richtung Cleebronn unterwegs. Um an vorausfahrenden Fahrzeugen vorbeizukommen, setzte der Mann zum Überholen an. Diesen Vorgang hatte der Fahrer eines Ford Fiesta, der vor dem Focus fuhr, wohl nicht bemerkt und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Der Fiesta touchierte dabei den Focus, der sich bereits auf selber Höhe befand. Daraufhin geriet der Focus zunächst in den Grünstreifen, fuhr einen Abhang hinab und prallte dann gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, vermutlich war er nicht angeschnallt. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von knapp 11.000 Euro. Die Straße blieb bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt.