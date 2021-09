Gemmingen/Schwaigern. (jubu) Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls zwischen einem Auto und einem Motorrad ist die Landesstraße L1107 zwischen Stetten am Heuchelberg und Gemmingen in beiden Richtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge kamen ersten Infos zufolge aus Stetten und fuhren in Richtung Gemmingen.

Das Auto wollte die Landstraße nach links auf einen Feldweg verlassen, woraufhin der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und dem Wagen auffuhr. Der Motorradfahrer ist laut ersten Angaben schwer verletzt. Die Strecke ist gesperrt.