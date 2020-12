Gemmingen-Stebbach. (jubu) Das Piepen des Rauchmelders schützte die Bewohner des Hauses vor Schlimmerem, laut Feuerwehr richtete der Brand keine größeren Schäden an.

Kurz nach 12 Uhr waren die Wehrleute aus Stebbach und Gemmingen in die Goethestraße in den Ortsteil Stebbach gerufen worden. Die Bewohnerin des Hauses hatte zuvor das Piepen eines Rauchmelders in der Küche über ihr bemerkt und den Notruf verständigt.

Alle Personen konnten sich eigenständig aus dem Objekt ins Freie retten. Die Wehrleute gingen unter Einsatz eines Schaumlöschgerätes in das Haus vor und bekämpften den Brand, dessen Ursache zunächst wohl unklar war.

"Verletzt wurde glücklicherweise niemand", so ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort. Der Rettungsdienst war dennoch zur Bereitstellung mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. "Hier hat sich einmal mehr bewiesen, dass Rauchmelder Leben retten und Schlimmeres verhindern", so der Sprecher weiter.

Das Polizeirevier Eppingen war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort.