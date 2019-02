Der zweite Abschnitt der Straßensanierungen in Stebbach beginnt am 1. März in der Hebelstraße. Foto: Ines Schmiedl

Gemmingen-Stebbach. (isi) Die Sanierung der Stebbacher Straßen "Hinter der Kirch" geht in diesem Jahr mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Vom 1. März an soll zunächst die Hebelstraße erneuert werden. Ist das erledigt, wird die Gartenstraße in drei Abschnitten einen neuen Untergrund erhalten. Beginnend im nördlichen Teil, Hauptstraße bis Eichendorfstraße, danach das Mittelstück Eichendorf- bis Hebelstraße und anschließend das südlichste Stück von der Hebelstraße bis zur Zeil. Die Abschlussdeckschicht wird am Ende in einem Zug auf die Gartenstraße aufgebracht. Bis kurz vor Weihnachten soll alles fertig sein, so der Plan des Gemeinderats. Einstimmig wurden jetzt die Arbeiten vergeben.

Nur ein Anbieter hatte sich um die Straßensanierung bemüht. Somit hat das Gremium dem örtlichen Unternehmer, der schon die benachbarten Stebbacher Straßen erneuert hatte, auch diesen Auftrag übertragen. Gut 1,5 Millionen Euro wird der Straßenausbau kosten, zusammen mit den Planungskosten sind rund 1,8 Millionen Euro im neuen Haushalt eingestellt. "Wir hoffen darauf, dass wir den Bauleiter vom ersten Abschnitt der Straßensanierung bekommen", sagte Bürgermeister Timo Wolf. Denn bereits vor einem Jahr, als die Anwohner der Eichendorff- und Lenaustraße mit Baulärm und erschwerter Zufahrt zu ihren Grundstück zu kämpfen hatten, wurden die Bauleute vor Ort für ihre unkomplizierten Lösungen gelobt.