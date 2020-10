Gemmingen. (isi) Die Abrechnung der Erschließungsarbeiten im Industriegebiet "Obere Losterbach" wurde jetzt einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Da die beiden Stichstraßen neben der neu angesiedelten Firma oberhalb des Industriegebiets noch nicht gebaut sind, war zur separaten Abrechnung ein separater Beschluss nötig.

In dem Unternehmen auf dem Grundstück in der Industriestraße/Ecke Obere Losterbach wird fleißig gearbeitet. Damit jetzt auch verwaltungsrechtlich alles rechtsfest zugeht, müsse das Thema noch einmal kurz im Gemeinderat angesprochen und eine Abrechnungseinheit gebildet werden, erläuterte die stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Jana Weinbrecht dem Gremium.

In den Plänen sind die Stichstraßen bereits kartiert, um eine Erweiterung des Industriegebiets "Obere Losterbach" jederzeit zu ermöglichen. Derzeit bestünde jedoch kein Bedarf an den Flächen, teilte Bürgermeister Timo Wolf mit.

Beitragsfähige Erschließungskosten fallen an, wenn ein Grundstück erstmals erschlossen wird, also Straßen gebaut oder die Flächen mit Wasseranschlüssen und Abwasser- sowie Stromleitungen versehen werden. Die umlagefähigen Kosten sind thematisch getrennt in Grunderwerb, Freilegung, Fahrbahnbau, Anlegen von Rad- und Gehwegen sowie Parkplätzen, Straßenbeleuchtung und Entwässerungsanlagen zu erheben.

Die Erschließungsbeiträge sind dabei unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Im Rathaus sind übrigens Beiträge für die wasserrechtliche Erschließung, die vom Zweckverband Wasserversorgung Mühlbach erledigt wurde, bereits eingegangen.