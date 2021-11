Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Vor einigen Wochen hat der Umbau des Bankengebäudes in der Kirchardter Ortsmitte begonnen. Bis zum nächsten Herbst wollen dort der Bürgermeister und die Rathausmitarbeiter ihre neuen Büros beziehen. Jetzt hat der Gemeinderat über einige Positionen der Renovierungsarbeiten beraten und Einsparpotenzial entdeckt.

Für die Elektroarbeiten wurden vom Planungsbüro Kosten von rund 200.000 Euro geschätzt. Inzwischen wurden die Entwürfe überarbeitet – und nun liegen die Kosten bei 312.000 Euro. Allerdings war bei der ursprünglichen Schätzung die Brandwarnanlage noch nicht enthalten, die alleine rund 35.000 Euro kostet. Auch die Fotovoltaikanlage für rund 20.000 Euro, die auf dem Dach des zukünftigen Rathauses installiert werden soll, war nicht enthalten. Zudem haben sich Bürgermeister und Bauamt darauf verständigt, dass der Einbau eines Notstromaggregats sinnvoll wäre. Das kostet 15.000 Euro und hält die Anlage im Falle eines Stromausfalls am Laufen. Nachträglich beraten wurde auch über eine E-Fahrzeug-Ladestation für 8000 Euro sowie über die Beleuchtung für die Außenanlagen für 25.000 Euro.

Nun hat sich Bauamtsleiter Michael Baumgartner mit seinen Mitarbeitern alle Positionen noch einmal geprüft und einige Einsparmöglichkeiten gefunden. Das Trauzimmer erhält beispielsweise keine besondere Lampe für 10.000 Euro, sondern eine Standardbeleuchtung. Insgesamt wurden einfachere Leuchtentypen für alle Büros, Flure und Keller ausgewählt. Statt Bewegungsmeldern gibt es nun wieder Lichtschalter zum Ein- und Ausschalten der Lampen. Überdies wird das Klingelsystem nicht mit Video ausgestattet. Alles in allem können damit allein 57.000 Euro Ausgaben eingespart werden.

Zwar sind die Kosten nun immer noch höher als ursprünglich angenommen, doch schließlich sind auch die Preise im Bausektor angestiegen, argumentierte Baumgartner. Bei einer Gegenstimme stimmte die Mehrheit der Ratsmitglieder dem überarbeiteten Elektrokonzept zu.

Die Brunnenanlage auf dem Platz neben dem Rathaus würde die Gemeinde ebenfalls zu teuer kommen, daher musste Simon Sturm vom Sinsheimer Architekturbüro O2R Einsparmöglichkeiten aufzeigen. Der Brunnen erhält nun nur noch ein Becken im hinteren Teil des Platzes, das von einem Wasserfall gespeist wird. Somit haben Kinder zwar Spaß am Wasser, sind aber nicht mehr so nah an der viel befahrenen Straße. Das Becken wird nun nur noch 15 Zentimeter tief gebaut. Zudem kostet eines der Edelstahlbecken rund 19.000 Euro – wenn nur eines anstatt zweien gebaut würde, könnten also erhebliche Kosten eingespart werden. Folglich soll nun auf dieser Basis weitergeplant werden.

Im Foyer des seitherigen Bankenneubaus wird eine andere Treppe eingebaut. Ursprünglich wollten die Gemeinderäte repräsentative, hufeisenförmige Stufen, die in die oberen Stockwerke führen. Doch diese sind zu teuer. Nun soll eine Art Wendeltreppe gebaut werden, die es bereits als günstigere Standardausführung gibt. Bei der Wandgestaltung, die sich über mehrere Stockwerke zieht, ist man noch flexibel. Die Ideen reichen von regionalen Künstlern, die einzelne Quadrate gestalten, über Schaumstoff-Installationen, die frei in Farb- und Formgebung sind und darüber hinaus schallisolierend wirken, lautete der Vorschlag von Ratsmitglied Josef Kaya. Derzeit wird geprüft, ob das Relief des alten Rathauses nahe des Eingangs zum neuen Rathaus wieder einen Platz finden kann.

Auch bei den Parkplätzen werden nun Abstriche gemacht. Die Parkplätze, die von der Goethestraße aus ansteuert werden können, bleiben weitgehend erhalten und sollen nur ein neues Pflaster bekommen. Eine weitere Parkebene mit zusätzlicher Stützmauer fällt aus Kostengründen hingegen komplett weg. In der Umgebung seien genügend öffentliche Stellplätze vorhanden, sodass zusätzliche nicht unbedingt benötigt werden, begründete Bürgermeister Gerd Kreiter.