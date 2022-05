Von Anjoulih Pawelka

Eppingen. Dass es nur noch zweieinhalb Wochen bis zur Gartenschau-Eröffnung sind, das sieht man mittlerweile auf dem Gelände. Nur vereinzelt stehen noch Bagger vor Ort, und Handwerker sind in den letzten Zügen bis zur Fertigstellung ihres Schaffens. Die Schaugärten spiegeln im kleinen das wider, was sich auf dem ganzen Areal abspielt. Auch hier scheint das meiste bereit für die Gäste, die ab 20. Mai in Scharen kommen sollen, um die kleinen Meisterwerke anzuschauen. Die Gelegenheit ist also günstig, so haben es sich die Verantwortlichen gedacht, um der Presse einen Einblick der Lieblingsplätze zu geben. Fünf Landschafts- und Gartenbauunternehmen haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihre Areale gestalten können. Motto der Anlagen ist "Lieblingsplätze – Trends und Träume". Der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt.

Da ist zum Beispiel der "Hortus sensuum" der "Garten der Sinne" von der Bietigheimer Gartengestaltung. Bänke und ein Wasserspiel aus Stein stehen unter einem meterhohen Konstrukt, das wie ein Haus aussieht. Daneben jede Menge Stauden, an denen sich die Insekten satt essen können. Noch ist der Boden sichtbar, das wird sich allerdings im Laufe des Sommers ändern, wenn die Stauden sich immer mehr ausbreiten. Man wollte klare Strukturen schaffen in einem Garten, in dem man gerne Zeit verbringt, ohne viel Arbeit damit zu haben, erklärt der Landschaftsarchitekt. Überhaupt haben sich die Azubis, die sich auf der Fläche austoben konnten, viele Gedanken über das Zusammenspiel von Mensch und Tier gemacht. So dient ein alter Holzschuppen als "Gartenhotel" für Insekten. Die Besonderheit: ein grünes Dach, das die kleinen Tierchen als Lebensraum nutzen können.

Der „Kraichgaugarten“ mit seiner runden Mauer ist bereits fertig. Foto: Anjoulih Pawelka

Die Vielfalt der Ideen ist erstaunlich. José Soares "Kraichgaugarten" der gleichnamigen Firma aus Bad Rappenau soll an die typischen Fachwerkbauten der Region erinnern. Vor allem die runden Trockenmauern, die sich durch den Garten schlängeln, waren sehr aufwendig. Verwendet haben die sechs Mitarbeiter regionale Natursteine wie zum Beispiel Muschelkalk. Bei der Besichtigung macht Soares auf das Häuschen, das an ein Hexenhaus erinnert, aufmerksam. Es sei Absicht, dass das schief sei, sagt er und lacht dabei. Rund 700 Stunden hat Soares’ Team gebraucht, um den Garten zu gestalten.

Ein Novum gibt es wenige Meter weiter. Dort hat die Firma Becker aus Zuzenhausen einen Sportplatz ins Leben gerufen. Die rostigen Absperrungen und das kaputte Tor auf der einen Seite lassen für einen kurzen Augenblick glauben, dass hier noch nicht alles fertig ist. Doch das gehört zum Konzept. Der "Sportplatz der Gegensätze" soll zeigen, wie Sportplätze aussehen, wenn sie nicht von Profis angelegt werden. Daher ist das Feld nun zweigeteilt und hat eine gute und eine schlechte Seite.

Das Insektenhotel im „Garten der Sinne“. Foto: Anjoulih Pawelka

Doch was aussieht wie nicht bearbeitet, ist es natürlich doch. So wurden auf der Fläche auch Pflanzen eingesetzt. Die Herausforderung sei nicht das Bauen an sich gewesen, sondern woher die Absperrungen und das Tor für den "unbearbeiteten" Teil herkommen, sagt Ellen Becker. Wie es der Zufall so wollte, konnte die Firma die Utensilien dann von einer ihrer anderen Baustellen aus Mannheim nutzen. So können die Gäste der Gartenschau nun auf beiden Seiten des Spielfeldes den Ball rollen lassen.

Doch alles ist noch nicht fertig. Sowohl im "Wellness- und Urlaubsgarten" mit dem Bio-Pool als auch in der "Wohlfühloase" gibt es noch einiges zu tun. Thomas Ostberg ist sich aber sicher, dass sein Garten bis zur Eröffnung fertig wird.

Das sollte er auch, denn wie der technische Bürgermeister Peter Thalmann erklärt, habe man die Werbetrommel noch einmal gerührt und mit dem Infostand in Heilbronn und dem Blühenden Barock rund 1000 Eintrittskarten verkauft. Und auch Reiner Bierig, der Geschäftsführer des Verbands Garten-Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg äußert sich zuversichtlich. Immerhin hat er schon mehr als 20 Gartenschauen betreut. Viele seien so kurz vor Eröffnung noch nicht so weit gewesen wie die Eppinger. Dass viele Besucherinnen und Besucher kommen werden, davon ist Bierig ebenfalls überzeugt. Durch Corona habe sich gezeigt: Der Garten ist als Rückzugsort so wertvoll wie noch nie.