Fürfeld. (jubu) Stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste ein junger Autofahrer nach einem Unfall am Sonntagabend. Der 25-Jährige fuhr mit dem Wagen eines Freundes auf der Umleitungsstrecke und bog an einer grünen Baustellen-Ampel nach links in die Sinsheimer Straße ein.

Nach rund 50 Metern prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter mit Heilbronner Zulassung. Der Wagen wurde dabei unter dem Transporter eingeklemmt. Der Kleintransporter hatte trotz Halteverbot dort geparkt.

Der 25-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt, kam anschließend in eine Klinik, wo er wegen seiner Verletzungen stationär aufgenommen wurde.

"Da wir gerade mit einem Auto-Brand in Treschklingen beschäftigt waren, hatten wir uns dazu entschlossen, ein Fahrzeug aus dem Einsatz zu entziehen und ein Fahrzeug unserer Wache Süd zu schicken, um die Versorgung der Person gewährleisten zu können", sagte Thomas Wachno, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Bad Rappenau.

Dort angekommen, stellten die Wehrleute den Brandschutz sicher und banden ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Mercedes war durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.