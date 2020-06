Von Tim Kegel

Sinsheim. "Mir ist klar, dass wir damit nur Unzufriedenheit schaffen", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Mittwochmittag. Drei Stunden und einen Facebook-Post später hatte er reichlich Belege dafür: Nutzer sprachen von "Kasperletheater", so sei Schwimmen "kein Spaß, sondern eine Qual". Andere rieten "besser zu zu lassen". Fakt ist: Wie der Sinsheimer Freibad-Betrieb in Corona-Zeiten ab dem kommenden Dienstag, 9. Juni, tatsächlich ablaufen wird, war bis zuletzt unklar.

Trotzdem entschied man sich im Rathaus dazu, der Kundschaft rechtzeitig zu kommunizieren, "wie es sein könnte". Man müsse "eine Corona-Verordnung einhalten, die es noch nicht gibt", sagte Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler am Donnerstag. Seine Leute planten gerade einen diffusen Betrieb des Bads "in der Hoffnung, dass es so kommt, wie wir denken". Fest steht für Uhler allerdings, dass die Freibadsaison 2020 "nichts, aber auch gar nichts zu tun" haben wird mit dem Normalbetrieb in anderen Jahren.

Hintergrund Freibad Sinsheim Reservierungen können ab Montag, 8. Juni täglich unter der Telefonnummer 07261 / 404865 vorgenommen werden. Je 15-Minuten-Zeitfenster soll ein begrenztes Karten-Kontingent zur Verfügung stehen. Angeboten wird ein Vormittags-Schwimmen von 9 bis 11.30 [+] Lesen Sie mehr Freibad Sinsheim Reservierungen können ab Montag, 8. Juni täglich unter der Telefonnummer 07261 / 404865 vorgenommen werden. Je 15-Minuten-Zeitfenster soll ein begrenztes Karten-Kontingent zur Verfügung stehen. Angeboten wird ein Vormittags-Schwimmen von 9 bis 11.30 Uhr, letzter Einlass hierzu ist um 10.30 Uhr. Das Familien-Schwimmen findet von 12.30 bis 20 Uhr statt. Das Abend-Schwimmen ist von 18 Uhr bis 20 Uhr, der letzte Einlass ist um 19 Uhr. In der Freibadsaison 2020 werden nur Einzeltickets angeboten. Der Eintritt beträgt für das Vormittags- und das Abend-Schwimmen einheitlich je 2,50 Euro, fürs Familien-Schwimmen 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro pro Besucher. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt. Kinder unter zehn Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Die Duschen an den Beckenrändern stehen wie gewohnt zur Verfügung. Schwimm- und Aqua-Joggingkurse, Wassergymnastik und Spielenachmittage finden nicht statt. Die allgemein gültigen Abstandsregelungen und Hygieneschutzmaßnahmen gelten in allen Bereichen des Freibades – beispielsweise auch an der Kasse, auf der Liegewiese, am Becken-Rundgang und in den Becken selbst. In geschlossenen Räumen, darunter den Toiletten ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Die Bade-Gastronomie und der Wohnmobil-Park haben geöffnet. Informationen gibt es unter www.freibad-sinsheim.de.

Besucher werden am Dienstag ein Freibad mit gesperrten Rutschen und Sprungtürmen vorfinden, ohne Beachvolleyball- und Fußballfeld – und ohne Duschräume und Sammel-Umkleiden. Auf die Toilette geht es nur einzeln und mit Mund- und Nasenschutz. Die Schwimmer müssen sich in speziellen Zonen und nach vorgegebenen Richtungen bewegen. Und wem der Sinn nach diesem Erlebnis steht, der muss reservieren, persönliche Daten hinterlegen und sich an spezielle Zeitfenster und Belegungs-Arten halten. "Spontanbesuche", von denen ein Freibad normalerweise lebt, "werden nicht möglich sein".

Zwischen 2000 und 4000 Besucher kommen in einer Normalsaison an guten Tagen ins Bad, dessen Obergrenze liegt bei 5000. Wie viele Personen sich künftig zeitgleich in der Einrichtung aufhalten dürfen, war bis zuletzt unklar: Die Stadtwerke kalkulieren mit 1000. Wie man diese telefonisch bedient, einweist, kontrolliert und für deren Hygiene Rechnung trägt, konnte gestern keiner abschätzen; ebenso wenig, ob den Badegästen angesichts der Auflagen im Voraus die Lust vergeht "oder ob das Telefon Sturm klingelt". Für Uhler und sein Personal bedeute das "üben und nochmals üben", ob es um Laufwege gehe oder Telefonreservierungen. Dauerkarten wurden schon im Vorfeld keine ausgegeben, wer kommt, löst Tagestickets. Und: An der Pforte sind "Warteschlangen zu vermeiden".

Doch mit solchen muss gerechnet werden, wenn die Lockerung der Corona-Bestimmungen für Freibäder bei der Bevölkerung publik wird – denn "nicht jeder liest die öffentlichen Bekanntmachungen", befürchtet auch Jörg Albrecht. Es kann darüber hinaus auch angenommen werden, dass es gerade manchen der jüngeren Badegäste nur schwer zu vermitteln sein dürfte, dass der Betrieb in diesem Jahr ohne Rutsch-Orgien, Bauchplatscher oder den einen oder anderen Köpfer vom Beckenrand ablaufen muss: Letzteres ist zwar sowieso im Sinsheimer Freibad nicht zulässig, doch genau aus diesem Grund war es im vergangenen Jahr mehrfach zu Rangeleien mit Halbstarken gekommen. Hierbei wurde unter anderem einer der Bademeister von einer Gruppe junger Männer ins Becken geworfen, und auch Uhler spricht von "unschönen Szenen".

"Proaktiv vorbeugen" müsse man dergleichen im Corona-Jahr und die Abstandsgebote genau im Auge haben, welche dieselben seien "wie in Gärten und Parks". Der seit knapp fünf Jahren im Bad tätige private Security-Service müsse hierzu personell aufgestockt werden, sagt Uhler, der nicht ausschließen will, dass "pro Becken eine Aufsichtsperson im Einsatz sein" wird. Er befürchtet, "dass das Personal um etwa 50 Prozent hochgefahren werden muss – bei zeitgleich drastisch weniger Einnahmen".

"Unproblematisch" sei, glaubt Uhler, "das normale Familienschwimmen", und auch das beliebte Kinderbecken sei "im Grunde nichts anderes als ein Spielplatz". Die morgendlichen "Stamm-Schwimmer" dürften eine weitere Klientel sein, die mit den geringsten Beeinträchtigungen zu rechnen haben wird. Unklar ist für Uhler außerdem, "wie die Saison verlaufen wird – und ob sie überhaupt zum Abschluss kommt". Zu denken gibt ihm die Schließung der Bäder in Göttingen Mitte dieser Woche, wo der Betrieb nach Corona-Ausbrüchen in mehreren Großfamilien wieder untersagt wurde.

Ein Durcheinander bei den Freibad-Öffnungen zeigt sich auch beim Blick in die Einrichtungen in Bad Rappenau, Eppingen und Gemmingen.