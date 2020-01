Von Falk-Stéphane Dezort

Eppingen. Unter den Opfern des Absturzes in Teheran sind nach RNZ-Informationen auch Sakineh Ahmadi, ihre achtjährige Tochter sowie ihr fünfjähriger Sohn. Ihre Namen stehen auf der Passagierliste von Flug PS752 der ukrainischen Fluggesellschaft Ukraine International Airlines. Das berichtete der Soester-Anzeiger am Freitag. Bis Januar 2017 hatte Ahmadi mehr als drei Jahre lang als Asylsuchende in Eppingen gelebt. Ihr Sohn kam in Sinsheim zur Welt.

"Sie war eine sehr intelligente und liebenswürdige Frau", sagt ein enger Vertrauter aus dieser Zeit, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er habe sie im Januar 2015 kennengelernt, als Ahmadi im Asylbewerberheim in der Elsenzstraße wohnte. "Sie war bei vielen Leuten bekannt. Wir haben immer gerne Zeit mit ihr verbracht."

Auch bei Ines Schmiedl, freie Mitarbeiterin bei der RNZ, hinterließ Ahmadi einen bleibenden Eindruck: "Sie ist mir sehr in Erinnerung geblieben." Ins Gespräch kamen die beiden Frauen beim Internationalen Fest zum Sommerausklang der Integrations- und Seniorenstelle Eppingen auf dem Kolpinggelände im Sommer 2016. "Es war ein sehr schönes Fest und ein angenehmes Gespräch."

Sakineh Ahmadi sei immer darauf bedacht gewesen, sich schnell zu integrieren, beschreibt ihr enger Vertrauter. So sprach sie sehr gut Deutsch und fließend Englisch. Ihr iranischer Schulabschluss wurde in Deutschland als mittlere Reife anerkannt. Vor ihrer Flucht arbeitete sie in ihrer Heimat als Lehrerin.

Ahmadi habe längere Zeit versucht, in Eppingen eine Lehrstelle zu bekommen, und mehrere Praktika in technischen Berufen absolviert. Aus persönlichen Gründen habe sie sich im Januar 2017 für einen Umzug zu ihrem Bruder nach Werl in NRW entschieden. Dort bekam sie eine Lehrstelle in einer Arztpraxis. Auch ihr Bruder habe sich gut integriert und befinde sich in einer Ausbildung. "Die Familie hat von Anfang an gezeigt, dass sie sich hier etwas aufbauen will", sagte Werls Bürgermeister Michael Grossmann. Mit ihrem Partner hatte Ahmadi eine eigene Wohnung bezogen.

Die 30-Jährige hatte, bevor sie mit ihren Kindern in die Unglücksmaschine stieg, im Iran ihre afghanischen Eltern besucht. Sie selbst wurde im Iran geboren, weil ihre Familie schon damals auf der Flucht war.

Wie das Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz mitteilte, starb bei dem Absturz auch eine iranisch-stämmige Doktorandin (29), die ihre Familie in Teheran besucht hatte.

Das Auswärtige Amt wollte die vier Opfer aus Deutschland am Freitag zum Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht bestätigen. Es seien keine deutschen Staatsbürger an Bord gewesen, hieß es nur.