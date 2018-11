Das Areal neben dem Bauhof in der Industriestraße ist ein potenzieller Standort für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Auch der Seerain wird in Betracht gezogen. Foto: Berthold Jürriens

Neidenstein. (bju) Die Gemeinde hat keine eigenen Wohnungen für Flüchtlinge. Wohin also mit den Migranten, die Neidenstein in der Anschlussunterbringung nach den Asylverfahren zugewiesen werden? Wohnmodule sind für Verwaltung und Gemeinderat beschlossene Sache, aber die Standortfrage ist noch offen. Das Thema bot in der jüngsten Gemeinderatssitzung viel Diskussionsstoff.

13 Personen hat die Kommune unterzubringen. Die Verwaltung hatte als Vorschlag einen Platz neben dem Bauhof in der Industriestraße ins Gespräch gebracht, doch aus dem Gremium kamen Standort-Alternativen. So sehen einige der Gemeinderäte den freien Platz zwischen dem Vereinsheim der Angler und dem Clubhaus des SV im Seerain als wesentlich geeigneter an.

Zunächst erläuterte Bürgermeister Frank Gobernatz aber die aktuelle Situation der Flüchtlingsunterbringung und verwies darauf, dass das Landratsamt zur Eile dränge. Nach vielen Gesprächen mit potenziellen Vermietern könne man immerhin Wohnungen für drei und für fünf Personen anbieten. "Mit Blick auf 2019 und auf den weiterhin fehlenden Wohnraum sind Wohncontainer dennoch die aktuell einzige Lösung." Drei machbare Standorte hatte die Verwaltung ausgewählt. Auch die Finanzierung und die Anordnung der Container, überwiegend für Einzelpersonen, seien zu berücksichtigen, hieß es.

"In der Josef-Umdasch-Straße hinter dem ehemaligen Schnäppchenparadies wurde Eigenbedarf angemeldet, so dass noch die Standorte Industriestraße und Seerain übrig bleiben", erklärte Gobernatz. Gemeinderat Helmut Kimmel berichtete in diesem Zusammenhang von einer "lebhaften Diskussion" im Bauausschuss. Ihm schien paradox, angesichts der angestrebenden Integration einen Standort "an der Peripherie" zu wählen. Deswegen plädierte er für den Seerain. Kimmel erinnerte daran, dass der SV eine Auszeichnung des Fußballverbands für seine Integrationsarbeit bekommen habe. Dass die Fläche im Seerain in Gemeindebesitz ist, sei ebenfalls ein Kriterium. Hans-Dieter Kretzler nannte die Debatte "irrsinnig", weil "wir uns Gedanken wegen Wohncontainern machen und viel Geld ausgeben, während in Waibstadt die Unterkunft im früheren Altenheim leer steht."

Bürgermeister Gobernatz präsentierte eine Container-Planung, die mit einer Billigheimer Firma erarbeitet worden war, vor. Auf die Gemeinde komme eine monatliche Miete von 2045 Euro bei sieben Einzelcontainern mit einer Größe zwischen 14 und 17 Quadratmeter zu. Andrea Volk riet, im Zuge der Standortdiskussion mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben, um eventuell leere Wohnungen anzumieten. "Einen besseren Mieter als die Gemeinde gibt es doch wohl nicht."

Abschließend wurde der Beschlussantrag von Bürgermeister Gobernatz so geändert, dass nicht nur der Standort Industriestraße, sondern auch der Seerain weiter untersucht werden soll und man im Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung treffen wird.

Unter den vielen Zuhörern, die die Diskussion aufmerksam verfolgten, war auch Anke Eigenmann, die in den letzten Jahren vielen Flüchtlingen in Sinsheim und in Neidenstein bei der Integration geholfen hat und im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg aktiv ist. "Dass man überhaupt überlegt, einen Wohncontainer neben Grünschnitt und Gartenabfälle weit draußen zu platzieren, halte ich für bedenklich und alles andere als förderlich für eine Integration", meinte Anke Eigenmann nach der Sitzung.