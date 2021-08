Sinsheim/Kraichgau. (zg/tk) Sport an der frischen Luft unter freiem Himmel ist gesund und stärkt das Immunsystem – trotzdem haben die Veranstalter nun den "Volksbank Kraichgau Firmenlauf Sinsheim" abgesagt. Bereits im vergangenen Jahr war die neunte Auflage der über 1000 Teilnehmer zählenden Veranstaltung auf Juli dieses Jahres, dann jedoch auf den 7. Oktober verschoben worden. Inzwischen peile man als Austragungstermin das Jahr 2022 an, heißt es in der am Freitag verschickten Absage des Heilbronner Organisators "Hamann and friends".

Grund der Absage sind die großen Einschränkungen durch die staatlichen Corona-Auflagen, wie Geschäftsführer Stefan Hamann in dem Schreiben anklingen lässt. Zwar sei man "bis zu einer bestimmten Grenze" kompromissbereit gewesen; die Einschränkungen und Vorkehrungen fürs Teilnehmerfeld hätten jedoch "den kompletten Charakter des Firmenlaufs ad absurdum geführt", sagt Hamann. "Dies wollten wir auf gar keinen Fall." Am Start wolle man "in strahlende Gesichter und nicht in Masken blicken" wird der Organisator deutlich: "Wir wollten Läuferinnen und Läufer mit Glückshormonen die Ziellinie überqueren sehen und ihnen nicht sofort sagen müssen: ,Hör auf zu lachen, zieh bitte Deine Maske an und verlasse schnellstmöglich das Stadion’. Wir wollten mit den Teilnehmern nach dem Lauf feiern und sie nicht ungeduscht und ohne Getränk nach Hause schicken." Trotz der "neuen Freiheiten", die die Corona-Verordnung des Landes mit sich bringen würde, solle man laut Hamann "nicht alles auf Biegen und Brechen versuchen, um eine Veranstaltung durchzuführen."

"Untröstlich und sehr frustriert" sei man und sage den Lauf "mit zwei weinenden Augen" ab, allerdings müsse man "weiterhin verständnisvoll handeln". Die Gesundheit aller stehe "weiterhin an oberster Stelle", wird auch Projektleiter Michael Knör zitiert.

Die Veranstalter hofften nun, "dass sich die Lage in den nächsten Monaten beruhigt" und dass man schnell mit der Planung des "Volksbank Kraichgau Firmenlauf Sinsheim" 2022 beginnen könne. Lange habe man für dessen aktuelle Auflage gekämpft, "viele Konzepte entwickelt, unzählige Stunden gegrübelt"; von "etlichen schlaflosen Nächten" wird in dem Schreiben ebenfalls gesprochen.