Von Tim Kegel

Sinsheim. Deutlich teurer als geplant wurde die Sanierung des Festplatzes vor dem Freibad im Wiesental: Die Kröte schlucken musste jetzt der Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt, als Mehrkosten von rund 894.000 Euro bekannt gegeben wurden. Damit ist die Gesamtmaßnahme, bei der auch Teile der umliegenden Straßen instandgesetzt wurden, rund drei Millionen Euro teuer.

Die Mehrkosten teilen sich auf in sogenannte Massenmehrungen – bereits so ausgeschrieben, jedoch mit geänderten Materialmengen – und Nachträge, die als Leistungen nicht ausgeschrieben waren und im Lauf der Bauarbeiten hinzugekommen sind.

Mirko Büchler vom Ingenieurbüro Willaredt, der das gute Dutzend verschiedener Positionen geprüft hat, sieht in schlechten Untergrundbedingungen die Hauptursache für die Kostensteigerung. Unter dem alten Asphalt des Festplatzes kamen verschiedenste Baumaterialien zutage, darunter nur grob zerteilte Randsteine aus dem Wegebau, Ziegel- und Asphaltmaterial sowie "ganze, massive Betonwände".

Wie die dort hin gekommen sind, war Baudezernent Tobias Schutz gestern auf Nachfrage "ein Rätsel": Es müsse in den 1950er-Jahren passiert sein; sofern es noch Pläne des Gebiets gegeben habe, seien diese lückenhaft gewesen, hieß es auch in der Sitzung. Der Asphalt auf dem Platz sei in weiten Bereichen deutlich dicker gewesen als angegeben – 50 anstelle von 30 Zentimetern. Dies alles wirke sich auf Abbruch-, Lager- und Materialkosten aus. "Selbst Schotter kann bei über 10.000 Quadratmetern teuer werden." Der schwammige Boden der Sinsheimer Senke habe sein Übriges dazugetan: Oft habe man nicht nur größere Materialmengen benötigt als gedacht, sondern diese auch noch aufwendiger bearbeiten müssen.

Schließlich beschloss man im Gemeinderat "die Option von mehr Begrünung", legte Beete und Pflanzstreifen an, benötigte Teile des Gebiets bei laufender Baustelle für Parkplatz- und Umfahrungs-Provisorien. Und auch mit der EnBW muss die Stadt noch einmal reden: Der Versorger verlängerte Leitungen, änderte Kabel und verbreiterte Verteilerkästen – und wird sich an einem Teil der Kosten beteiligen müssen, dessen Höhe am Donnerstag noch nicht fest stand. Ähnlich sieht es bei einem Wasserzählerschacht und mit Teilen der Entwässerung aus, die in den Bereich der Stadtwerke fallen.

Auch zahlreiche Bohrungen, mit denen das Gelände zuvor untersucht wurde – laut Schutz "etwa 20" – , hätten nicht auf den miesen Untergrund hingedeutet: "Zu heterogen" hätten sich kritische und unkritische Bereiche unter der Fläche verteilt. Schutz hält es für möglich – nach Fragen von Grünen-Rätin Anja Fürstenberger in diese Richtung – bei künftigen ähnlich gelagerten Projekten die Zahl der Bohrproben "auf 30 bis 40 zu erhöhen". Die Garantie, einen Untergrund hierdurch völlig zu kennen, bekomme man allerdings nicht. Auch keine Bohrungen vorzunehmen sei "keine Alternative", da man nicht "im Blindflug ausschreiben" könne: Dies könne Nachträge unbekannter Größenordnung und eine Rüge der Gemeindeprüfungsanstalt nach sich ziehen. Letztlich, glaubt Oberbürgermeister Jörg Albrecht, hätte die Festplatzsanierung "so oder so das Geld gekostet, das sie jetzt kostet".

Bereits mehrere große Bauprojekte der Stadt haben sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich verteuert: Die Sanierung der Dr.-Sieber-Halle kostete etliche Millionen Euro mehr, unter anderem aufgrund zusätzlicher Wünsche und unvorhergesehener Bauprobleme. Zuletzt wurde bekannt, dass Sanierung und Erweiterung des B-Baus der Theodor-Heuss-Schule etwa 1,5 Millionen Euro teurer werden als geplant. Als Grund wurde vor allem ein hoher Grundwasserwasserstand genannt, der bei Voruntersuchungen nicht erkannt worden war.