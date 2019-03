Von Ines Schmiedl

Bad Rappenau. "Bad Rappenau - Helau" lautete das Motto am Samstagnachmittag in der Kurstadt. 60 Gruppen hatten sich als bunter Lindwurm beim 20. Umzug durch die Straßen der Kurstadt geschlängelt. Der 1. Rappenauer Carnevalsverein Wolfsstecher 1997 ist im 22. Jahr und hatte wieder Glück beim Umzug: Kein Regen und viele verkleidete Besucher, die die Straßenränder säumten. Den Abschluss gab es in der Mühltalhalle, in der das närrische Volk bis weit nach Mitternacht ausgelassen feierte.

Vorsitzender Dieter Domnick, das Banngartenfrääle und das Prinzenpaar freuen sich über die närrischen Zeiten (von l. oben nach r. unten). Foto: Ines Schmiedl

Pünktlich zum närrischen Jubiläum hat der Verein eine weibliche Symbolfigur zum Wolfsstecher hinzu bekommen: Das "Banngartenfrääle" geht auf eine alte Rappenauer Sage zurück und wird von Barbara Domnick verkörpert: Dieses schöne Fräulein erschien im Vorgarten der Oberen Burg - die einst neben der Stadtkirche gestanden hat - und versprach einem nächtlichen Heimkehrer einen Goldschatz. Doch der Jüngling konnte ihre drei Bedingungen nicht schweigsam erfüllen, und so verschwanden der Goldschatz und das Fräulein. Doch nun wird die Dame gemeinsam mit Georg Endreß, der den Wolfsstecher verkörpert, den Verein als Symbolfigur bereichern.

Das diesjährige Prinzenpaar ist weit gereist, denn es musste Bad Rappenau aus beruflichen Gründen verlassen und wohnt seit November in der Nähe von Cuxhaven. "Wir pendeln einfach jedes Wochenende, ziehen uns in einer Raststätte um und sind rechtzeitig bei den Veranstaltungen", sagen Susanne I. vom Ländle zur Küste und ihr Prinz Fabian I. vom fliegenden Gewässer.

Fastnachtsumzug in Bad Rappenau 2019 - Die Fotogalerie



















































Dem Umzug voran lief mit wehenden Fahnen der Landjugend-Fanfarenzug Bad Rappenau. Die Salzhexen waren bestens aufgelegt und wagten manchen Schabernack. Einige der 60 Gruppen, die beim Umzug dabei waren, sind zum ersten Mal nach Bad Rappenau gekommen, etwa die Esslinger Zwieblinge, die mystisch aussehenden Schadda Wesa oder die Narrenzunft aus Calw mit ihrem urigen Gefährt, auf dessen Anhänger so manche junge Zuschauerin gehoben wurde und anschließend, mit Sägemehl bestäubt, wieder davoneilen durfte.

Auch die Sulzfelder Hexen gingen nicht gerade zimperlich mit zumeist weiblichen Gästen um: Sie verpackten die Entführten in ein Weihnachtsbaumnetz, und es dauerte ein Weilchen, bis das luftige Teil wieder abgestreift werden konnte.

Viele fantasievolle Kostüme gab es zu bestaunen: Die Bargemer Krabben tragen ihren Vogel wirkungsvoll zur Schau, die Froschguggler hatten zumeist selbst gestrickte oder selbst genähte Mützen auf ihren Köpfen, der Sulzbacher Carnevalverein hat tanzende Tannenbäume dabei, deren Kostüme aus frischem Tannenreisig zusammengebunden und reichlich schwer waren. "Seid ihr Wölfe?", wollte eine Zuschauerin von einem schwarz bepelzten Dreigespann wissen: "Wir sind die Prinzenmiezen", lautete die Antwort, denn dem Talheimer Prinzenpaar stehen drei flauschige Gesellen zur Seite.

Auch das Publikum war oft verkleidet, säumte die Babstadter Straße und den Weg zum Kirchplatz; dort standen Scharen von Besuchern, ebenso an der Kirchenstraße in der Heinsheimer Straße bis zur Mühltalhalle. Dort gab es zum Schluss eine närrische Après-Ski-Party.