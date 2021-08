Von Christiane Barth

Sinsheim-Weiler. Der Teufel steckt im Detail. Diese Erfahrung hat auch Winzer Peter Zipse machen müssen. Denn wer in den vergangenen Wochen in Einkaufsmärkten nach dessen Aronia-Saft Ausschau hielt, wurde nicht fündig. Nicht eine einzige Flasche stand mehr in den Regalen. Zipse hat die gesamte Produktion vom vergangenen Jahr wieder eingesammelt und einen freiwilligen Produktrückruf gemacht. Und da war nicht der Saft das Problem – sondern das Etikett.

Gerade etikettiert Zipse 10.000 Flaschen um: Die Schriftgröße stimmte nicht. Und die Produktbezeichnung war nicht ganz korrekt. Das fiel zwar keinem auf, aber – wer weiß? Für sein "Superfood" – als solches werden die gesunden Beeren angepriesen – hat Zipse jedenfalls lieber freiwillig Lehrgeld bezahlt. Im "Vorgriff", wie man im Amtsdeutsch wohl sagen würde.

Denn eine Rechtsabteilung, wie sie sich die ganz Großen der Branche leisten, die hat Zipse – als einer der ganz Kleinen – nun mal nicht. Nichts ahnend, ließ er also "100 Prozent Bio-Muttersaft" auf die Flaschen drucken, wo nach Ansicht der EU-Bürokraten unbedingt "Bio-Aronia-Saft – 100 Prozent Muttersaft" zu stehen hat. Unterm Strich bleibt sich’s gleich – irgendwie: Zipses Aronia-Saft kommt ohne Beimischung und zusätzliches Wasser aus, wird nicht aus Konzentrat hergestellt. So etwas nennt man dann Muttersaft, also Direktsaft, hundertprozentig. Auch biologisch angebaut ist der rote Trunk vom Steinsberg. Ein Hektar Anbaufläche ist in Weiler mit Aronia bestockt; die Ernte von drei weiteren Hektar bezieht er von einem Zulieferer, ebenfalls aus der Region. Viele der großen Mitbewerber beziehen die Aronia-Beeren vorwiegend aus Polen. Was zählt nun mehr?

Doch die EU will Einheitlichkeit. "Da kann man viel falsch machen, wenn man auf dem Gebiet neu ist", hat Zipse erlebt. Dann haperte es noch bei der Nettofüllmenge. Und zwar völlig anders als man denkt, alle Flaschen waren korrekt befüllt, eine wie die andere. Die falsche Schriftgröße war’s: Der Inhalt von einem halben Liter hätte laut EU-Norm um zwei Punkt größer aufgedruckt werden müssen.

Erst im Jahr 2019 hat Zipse den ersten Saft auf den Markt gebracht, die Aronia-Anlagen hat er bereits 2017 gepflanzt. Was anfangs als Nebenprodukt zum Weinbau gedacht war, wurde zum vollen Erfolg: "Die erste Ernte war innerhalb von zwei Wochen ausverkauft." Mit Erzeugung kennt Zipse sich aus. Doch die strengen rechtlichen Vorschriften, die für den Vertrieb von Lebensmitteln gelten und die sich noch dazu ständig ändern würden, im Blick zu haben – dies sei nicht einfach. "Ich habe einfach nicht gewusst, was die Gesetze bei der Etikettierung genau vorschreiben", sagt Zipse. "Wir haben uns über all das nicht richtig informiert."

Der Schaden liegt nun im mittleren vierstelligen Bereich – den Ausfall durch nicht verkaufte Flaschen nicht mitgerechnet. Den Verlust in die Höhe getrieben habe der derzeitige Rohstoffmangel, da pro Etikett auch noch 50 Prozent mehr berechnet werde als früher. Auch Verzögerungen wegen der Lieferengpässe musste Zipse hinnehmen. Nun hat er sich Rechtsbeistand geholt, um nicht erneut in eine Falle zu tappen: Ein Anwalt soll überprüfen, "ob wir dieses Mal alles richtig gemacht haben". Ob er eine Strafe bezahlen muss, sei noch unklar.

Die nächste Aronia-Ernte steht in ein paar Wochen an. Als unabhängiger Winzer und Safthersteller könne er flexibler auf den Reifegrad reagieren als eine Genossenschaft, die den Zeitpunkt der Ernte genau vorgibt. Daher will Zipse unabhängig bleiben, trotz mancher Widrigkeiten.

Den Saft wird Zipse nun gleich mit den korrekten Begrifflichkeiten versehen und auch auf die richtige Schriftgröße achten. Falls sich nicht schon wieder was ändere: "Da kommt doch jeden Tag aus Brüssel was Neues. Das kann keiner alleine überblicken."