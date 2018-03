Von Christiane Barth

Reichartshausen. Ein großer Geburtstag steht an: Die evangelische Kirche feiert im Jahr 2022 einen Runden. Doch wie genau das Gotteshaus in vier Jahren aussehen wird, entscheidet sich in wenigen Tage. Zur Vorgeschichte: Vor drei Jahren startete Pfarrerin Susanne Zollinger zusammen mit dem Kirchengemeinderat eine beispielhafte Aktion unter dem Titel "Herzenssache". Denn mit reichlich Spenden soll die finanzielle Last der Kirchengemeinde, die von den rund 800.000 Euro Sanierungskosten immerhin 160.000 Euro zu tragen hat, abgefedert werden. Ein Projekt, für das langer Atem benötigt wird. "Aber im Architektenwettbewerb sind wir auf der Zielgeraden", freut sich nun die Pfarrerin.

Denn ungewöhnliche Wege werden auch in Sachen Planung beschritten: Ein auf die Bedürfnisse einer modernen Gemeinde zugeschnittenes Gotteshaus soll aus dem vor 250 Jahre erbauten Gebäude jetzt gemacht werden. Der Oberkirchenrat hat daher im vergangenen Jahr einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Nun soll das Siegermodell am Sonntag, 25. Februar, um 10.15 Uhr im Centsaal vorgestellt werden.

Die Jury trifft sich bereits am Donnerstag, 23. Februar, und steht vor der Herausforderung, aus fünf Entwürfen das Siegermodell zu ermitteln. "Das ist auch für uns eine ganz spannende Sache", verrät Susanne Zollinger, die als Teil der Jury ebenfalls ihr Votum abgeben wird. Des weiteren zählen Mitglieder von Kirchengemeinderat, Kirchengemeinde, Oberkirchenrat und Denkmalamt zu den Juroren, zudem Bürgermeister Otto Eckert sowie ein Orgel- und Glockensachverständiger von der Landeskirche.

Die Aufgabe wird wohl keine leichte sein: Aus fünf Miniaturkirchen muss die Jury den originellsten, praktikabelsten und am günstigsten umzusetzenden Entwurf auswählen. Auch anhand von Präsentationen werden die Architekten - alle aus der Region Nordbaden - ihre Ideen vorstellen. Als Gewinn winkt kein Preisgeld, sondern allein die Auftragsvergabe.

Bis die ersten Baufahrzeuge anrollen, dürfte allerdings mindestens noch ein Jahr vergehen. "Nach der Jurysitzung wird es erst mal in die konkrete Planung gehen", so die Pfarrerin.

Genug Zeit also, die "Spendenkirche" - ebenfalls das Gotteshaus in Miniaturform - mit weiteren Scheinchen zu füllen. Bislang sind 37.200 Euro eingegangen - ein stolzer Betrag, der allein durch Veranstaltungen und zahlreiche Einzelspenden erzielt wurde. Auch in diesem Jahr sind wieder Feste und Feiern geplant, deren Erlös die Renovierungskasse aufstocken soll: etwa ein Frühlingscafé, ein kulinarischer Abend und ein Bouleturnier.

Unterdessen muss die Kirchengemeinde für ihre Treffen, Gruppen und Kreise improvisieren - eine Zwischenlösung nach dem Verkauf des evangelischen Kindergartens mit integriertem Gemeindesaal an die politische Gemeinde und vor der Kirchensanierung, die einen neuen Gemeindesaal aus dem Bauch der Kirche gebären soll.

So finden der ökumenischen Begegnungsnachmittag und der Konfirmandenunterricht im Centsaal des Rathauses statt, Andachten wie das Friedensgebet in der Kirche, Sitzungen und Vorbereitungstreffen im Pfarrhaus.

Die Gemeindeversammlung am 25. Februar mit Präsentation des Siegermodells ist öffentlich, die Jurysitzung dagegen nicht.