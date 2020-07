Sinsheim. (abc) Auch wenn die Corona-Schutzmaßnahmen nach und nach gelockert werden, gibt es Branchen, die bislang kaum oder fast gar nicht davon profitiert haben. Eine davon sind die hiesigen Schausteller, die unter anderem die Absage des Fohlenmarktes verkraften mussten. Glücklicherweise zeichnen sich jetzt auch hier erste Entspannungen ab. Ein Indiz dafür liefert Silvana Reimund, die seit ein paar Tagen mit einem Essensstand nebst Kinderkarussell in der Allee vertreten ist.

"Mein Sohn ist heute in München, um an einer Demonstration teilzunehmen", entschuldigt sie die Abwesenheit von Patrick Rühle, der dort normalerweise ebenfalls aktiv ist. "Mit dem Lockdown wurde praktische ein Berufsverbot gegen uns ausgesprochen und seitdem nicht wieder aufgehoben", bemängelte Silvana Reimund die aktuelle Situation der Jahrmarktsbeschicker. Das staatliche Überbrückungsgeld war nur eine geringe Hilfe, aber trotz stetig sinkender Infektionszahlen sei keine Entspannung der Situation für die Branche in Sicht. "Neben Geschäften und Gastronomie dürfen mittlerweile sogar Freizeitparks wieder öffnen. Nur bei uns stehen seit Weihnachten die Geschäfte still", beklagt Reimund.

Daher hatten sie und ihr Sohn bereits im April die Initiative ergriffen und Oberbürgermeister Jörg Albrecht in einem Brief die gegenwärtige Situation der hiesigen Schausteller geschildert. "Damals wurden wir um Geduld gebeten", erinnert sich Reimund. Dann kam der Lockdown, doch als die ersten Freizeitparks wieder öffnen durften, wurde das Stadtoberhaupt erneut kontaktiert. Nun zeigte man sich im Rathaus spontan hilfsbereit: "Zuerst durften wir in der Allee Langos verkaufen, eine Woche später sogar noch ein Kinderkarussell aufstellen", berichtet Reimund, die nun endlich wieder Einnahmen erzielen kann.

In der Zwischenzeit hat sie allerdings ihr Personal reduziert: Einige osteuropäische Mitarbeiter mussten vorerst zuhause bleiben. Dafür verantwortlich sei die aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor unsichere Situation: "Wir haben keine Perspektive. Niemand weiß, wie es weitergeht", zuckt die Schaustellerin mit den Schultern. Ihrem gesamten Berufsstand geht es so, der möglicherweise – wenn überhaupt – nur mit großen Einschränkungen arbeiten kann.

Wann es wieder Volksfeste geben wird, bei denen Reimund & Co. den größten Teil ihres Umsatzes erzielen, ist ungewiss. Bei den ebenfalls enorm wichtigen Weihnachtsmärkten sieht es ähnlich aus, auch hier hängt die Branche in der Luft. So bleibt vorerst das Geschäft in der Allee.

Die Unterstützung aus dem Rathaus ist Reimund weiterhin sicher: "Die Stadt will allen Berufsgruppen helfen, wann und wo immer es geht. Ich war diese Woche in der Gastronomie unterwegs, aber natürlich gehören dazu auch die Schausteller", betonte der Oberbürgermeister auf Anfrage. Die Priorität liege hierbei auf regionalen Unternehmen, wobei sich das Stadtoberhaupt durchaus einen zeitlich befristeten Vergnügungspark in der Allee oder anderswo vorstellen könne.