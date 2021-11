Eschelbronn/Helmstadt-Bargen. (zg) Derzeit werden einige Bahnübergänge im Verbreitungsgebiet der RNZ wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. Das betrifft auch Gemeinden im Sinsheimer Umland. Wie das Bauunternehmen Günter Felmeden, das die Arbeiten für die DB Netz AG ausführt, mitteilt, sind sowohl das Schreinerdorf als auch Helmstadt-Bargen betroffen. In Eschelbronn ist der Bahnübergang in der Bahnhofsstraße betroffen. Dieser ist von Donnerstag, 25. November, ab 18 Uhr auf beiden Seiten gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Verkehrsteilnehmende können die Straße wieder ab Freitag, 26. November, 6 Uhr, nutzen.

In Helmstadt-Bargen beginnen die Arbeiten am Sonntag, 28. November, um 14 Uhr. Der Bahnübergang in der Bahnhofstraße/Landesstraße L530 ist bis Dienstag, 30. November, 6 Uhr, voll gesperrt. Auch hier gibt es eine Umleitungsbeschilderung.