Von Anjoulih.Pawelka

Eschelbronn. Dass die Bürgerinnen und Bürger im Schreinerdorf fahrradbegeistert sind, ist spätestens seit dem vergangenen "Stadtradeln" bekannt. Wie stark diese Leidenschaft jedoch ist, zeigen auch Roland Wolf und seine drei Freunde. Sie brechen an diesem Samstag zu einem Radurlaub nach Kiel auf.

Rund 1000 Kilometer werden die Männer, die zwischen 57 und 68 Jahre alt sind, dafür innerhalb der nächsten 14 Tage mit ihren Drahteseln zurücklegen. Dabei fahren Wolf, Gerhard Peckl und Martin Räpple mit ihren E-Bikes. Nur einer der vier Freunde nutzt lediglich seine eigene Körperkraft. Neben dem eigenen Gewicht tragen die Männer rund 30 Kilo Gepäck auf ihren Fahrrädern mit. Peckl erklärt, wo überall er seinen Schlafsack, die Luftmatratze und das Zelt verstaut. Vorne am Lenker hat er Platz für eine kleinere Tasche, die anderen beiden werden jeweils rechts und links des Gepäckträgers befestigt, darüber gibt es noch eine große Tasche. "Wenn’s ganz dumm kommt, haben wir auch einen Rucksack dabei", sagt der 68-Jährige. Geübt haben die vier für ihr Abenteuer nicht. "Wir sind immer sportlich unterwegs", erklärt Wolf, der auch als Freier Mitarbeiter für die RNZ schreibt. Der Sport verbindet die vier Freunde, die sich auch im Turnverein engagieren.

Die Reise ist schon ihre zweite. Im vergangenen Jahr war die Premiere ihres Fahrradabenteuers. Da fuhren drei von ihnen im Juli zehn Tage durch Schweden. Knapp 600 Kilometer sind sie an der Westküste entlang nach Göteborg geradelt. "Das war mal unsere erste Erfahrung", sagt Wolf, der davor noch nie so lange auf seinem E-Bike saß. Die Tage waren lang. Los ging es morgens um 9 Uhr und erst gegen 17 Uhr sind sie dann wieder von ihren Rädern gestiegen. Natürlich nicht, ohne zwischendrin auch mal Pausen einzulegen. Wolf erzählt von den Rasten in den Fischerhäfen. Die haben ihm besonders begeistert. Es sei ein "Gefühl von Freiheit" gewesen, erzählt Wolf mit einem Strahlen. "Das war ganz einfach toll", sagt er und fügt hinzu, dass er überrascht gewesen sei, dass das alles so gut ging. Auch in Bezug auf Corona seien die Schweden lockerer gewesen. Im Land gab es fast keine Einschränkungen und auch keine Maskenpflicht.

Trotzdem war die Reise teilweise auch beschwerlich. Da gab es zum Beispiel einmal einen "Wahnsinns Sturm", bei dem sie ihre Zelte aufbauen mussten. Das ging nur mit viel Hilfe. In der Nacht musste Peckl mehrmals die Heringe nachklopfen. Überhaupt sei die Reise für Peckl "Stress pur" gewesen, erzählt der 68-Jährige, denn er hatte Rückenprobleme und konnte im Zelt nicht sonderlich gut schlafen. Ganz anders hingegen Wolf. Der 62-Jährige schwärmt von den schönen Nächten. Für ihn war der Höhepunkt des Tages, wenn er sein Zelt aufgebaut hatte und wusste, dass er nun dort erst einmal bleiben konnte. Und auch ein gewisser Druck lag auf den Dreien, denn die Fähre für die Rückfahrt war schon längst gebucht. Also mussten sie ihren Zeitplan einhalten. Größere Reparaturen an den Rädern oder schwächelnde Fahrer waren nicht vorgesehen. Außerdem deuten die drei an, dass es ab und zu auch dicke Luft zwischen den Männern gab.

Gerhard Peckl, Martin Räpple und Roland Wolf (von links) planten bei einem kühlen Bier die letzten Feinheiten ihrer Reise. Foto: Anjoulih Pawelka/privat

Dass Wolfs Freund Peckl nun doch wieder mitfährt, hat er vor allem seinen Tagebucheinträgen zu verdanken. Seine Erlebnisse und Erfahrungen hat der Rentner während der Reise auf Zetteln niedergeschrieben. Als Peckl sich diese zu Hause im Schreinerdorf nochmals angeschaut hat, hat er seine Reise Revue passieren lassen. "Ich hatte Tränen in den Augen", erzählt er.

Der Plan für die Schweden-Reise ist auf dem Festbankett im Januar 2020 entstanden. Da hat Wolfs und Peckls Freund ihnen von seiner Idee erzählt. Die beiden waren gleich Feuer und Flamme. Dass diesmal auch Martin Räpple mitfährt, liegt daran, dass er sich von den Erzählungen der drei hat inspirieren lassen. Einige Erfahrung hat er schon. So war er bereits mit dem Motorrad zelten und öfter mit dem Wohnmobil unterwegs. Da liegt eine Reise mit dem Rad nahe. Doch all diese Touren sind eigentlich nur Übungen. Das große Ziel heißt: einmal zum Nordkap fahren. Das würde rund vier Wochen dauern. "Damit reduziert sich die Gruppe", sagt Peckl, dessen Freund daraufhin gleich versucht, ihn umzustimmen. Bei der daraus entstehenden Diskussion scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.

Dass die Freunde mit ihrer jetzigen Kielreise gleich auch noch Kilometer fürs "Stadtraden" sammeln, sei nicht geplant gewesen. "Das war mehr oder weniger Zufall. Aber es war uns recht", sagt Wolf. Und Peckl fügt hinzu, dass er seit Beginn der Aktion bisher auch schon rund 500 Kilometer gefahren sei. Mit ihren E-Bikes können die Männer knapp 120 Kilometer am Stück fahren, ohne den Akku aufladen zu müssen. Doch dann brauchen sie eine Ladestation. Da müssen sie ihre Räder dann für sechs bis acht Stunden anschließen. Das sei "extrem lang", sagt Peckl. "Da sind wir schon geknebelt."

Ihre diesjährige Fahrradtour haben die Männer seit sechs Wochen geplant. Dazu haben sie sich immer wieder getroffen, doch auch zu Wochenbeginn stand die ganz genaue Route noch nicht final fest. Daher waren die Freunde mit Reiseführer und Block bepackt. Beim kühlen Bier und Chips lässt es sich einfach am besten planen.