Eschelbronn. (pm) Die Deutsche Telekom informiert über Technik, Service und Tarife bei einer Bürgerveranstaltung am Montag, 14. Januar, um 19 Uhr im Feuerwehrsaal von Eschelbronn in der Bahnhofstraße 1. Rund 1400 Haushalte in Eschelbronn könnten nach Angaben des Kommunikationsanbieters schneller im Internet surfen.

Im geplanten Netz seien Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Dies gelte auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde. Hierzu seien von der Telekom rund vier Kilometer Glasfaserkabel verlegt worden. Außerdem seien vier neue Verteiler aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet worden.

Die Ansprüche von Bürgern an ihren Internet-Anschluss stiegen ständig; Bandbreite bezeichnet Marco Siesing, Bürgermeister im Schreinerdorf, als "heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom". Deshalb freue sich die Gemeindeverwaltung, dass Eschelbronn jetzt vom Ausbau-Programm der Telekom profitiere.

Hierdurch sichere sich der Ort "einen digitalen Standortvorteil" und werde als Wohn- und Arbeitsplatz attraktiver. Die Glasfaserkabel würden von der Telekom zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand verlegt. Hierdurch erhöhe sich das Tempo der Datenübertragung deutlich.

Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Vermittlungsstellen im Kleinformat umgebaut, in welchen ein Lichtsignal in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Dieses gelangt von dort über das bestehende Netz zum Anschluss des Kunden. Bei der Übertragung werde eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitige. Hierdurch könnten wiederum höhere Bandbreiten erreicht werden, sagt Simone Remdisch, als Regionalmanagerin der Deutschen Telekom zuständig für den Ausbau im Schreinerdorf.

Wer diese Form des Internetanschlusses nutzen wolle, könne sie ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen gebe es auch in den Telekom Shops in Sinsheim, Wiesloch und Rauenberg sowie im Internet. Drei Infotelefone gehen auf die Belange von Neukunden 0800/3303000, bestehenden Kunden 0800/3301000 sowie von kleinen und mittleren Unternehmen 0800/3301300 ein. Die Nummern sind kostenfrei.