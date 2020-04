Von Roland Wolf

Eschelbronn. Mit Hits wie "Michaela", "Schwarze Madonna" oder "Ich möcht’ der Knopf an Deiner Bluse sein" war er einst Dauergast in der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck. 62 Mal stand er damals samstagabends in Berlin auf der Bühne. Jetzt posiert der deutsch-jugoslawische Schlagersänger Bata Illic stolz mit dem Wappen der Freiwilligen Feuerwehr Eschelbronn. Wie ist es dazu gekommen?

Der Grund ist eigentlich ein trauriger: In der serbischen Heimat von Illic spielte sich 2014 ein Drama ab. In dem kleinen Dorf Velika Krsna, das südlich von Belgrad liegt, waren bei einem Feuer drei kleine Kinder ums Leben gekommen, da das Dorf keine eigene Feuerwehr hatte. Die nächste Feuerwache war 20 Kilometer entfernt, die Einsatzkräfte waren nicht rechtzeitig vor Ort. Danach startete der Sänger einen Aufruf im "Feuerwehr-Magazin", einer Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz, und suchte nach einem Löschfahrzeug und nach ausgedienter Einsatzkleidung für seinen Heimatort.

Die gesangliche Karriere des heute 81-jährigen Illic begann 1967, als er seine erste Schallplatte aufnahm. Sein größter Hit "Michaela" stammt aus dem Jahr 1972. Etwas ruhiger um ihn wurde es Anfang der 1980er-Jahre, aber bis heute noch tritt er in Rundfunk und Fernsehen auf und singt einige seiner Hits, die schon Kultstatus erreicht haben.

Mit seiner Frau Olga lebt er seit 40 Jahren in Gräfelfing bei München. Dort genießen beide das Leben im ländlichen Raum, "es ist wie Urlaub", sagt er. Im Jahr 2012 verschlug es ihn auch in den Kraichgau: Er trat beim Sinsheimer Fohlenmarkt auf. Illic unterstützt aber auch Schulen und Kindergärten in seiner Heimat finanziell.

Das Fahrzeug bekam Illic dann von den Floriansjüngern der Feuerwehr aus Kornwestheim. Deren Kommandant Matthias Häußler berichtet, dass zusammen mit Vertretern der Stadt ein stillgelegtes Tanklöschfahrzeug an den Schlagersänger übergeben wurde. Auch in Kornwestheim war man über die Feuerwehr-Fachzeitschrift auf den Hilferuf aufmerksam geworden.

Illic hatte auch den Kontakt zur Eschelbronner Feuerwehr hergestellt, denn diese wollte ihre ausgedienten "Einsatzjacken 90", auch "Jäger 90" genannt, nicht einfach wegwerfen – dafür waren sie zu schade. Sie entsprachen nicht mehr der geforderten Norm, weshalb sie ausgetauscht werden mussten. Sinnvoll zu verwenden waren sie jedoch immer noch.

Die Kameraden der Eschelbronner Wehr kamen der Bitte gerne nach. Foto: Roland Wolf

Die Kollektion der Einsatzkleidung stammt aus dem Jahr 1990. Zu jener Zeit gab es mit dem "Eurofighter", auch "Jäger 90" genannt, ein Militärflugzeug, das wie die Feuerwehr für schnelle und gezielte Einsatzbereitschaft stand. Somit verpassten die Floriansjünger ihrer Kleidung etwas scherzhaft diesen Namen, erzählt der stellvertretende Kommandant Klaus Kress.

Im Januar wurden die Jacken aus dem Schreinerdorf auf den Weg geschickt. Die Spende ist inzwischen auf dem Balkan angekommen und wurde an die dortigen Einsatzkräfte übergeben. Für die Feuerwehrleute sind die Jacken ein unverzichtbarer Teil der Ausrüstung, um die Sicherheit für die Bevölkerung und natürlich auch die eigene Sicherheit bei Einsätzen gewährleisten zu können. "So konnten wir unseren Kameraden in Serbien eine wichtige Hilfe leisten", sagt Gerätewart Stefan Glasl, der die Verbindung herstellte und die Aktion koordinierte.

Ein wichtiger Ansprechpartner dabei war Manfred Knoop aus Mörschied, einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Knoop ist seit 25 Jahren mit Bata Illic befreundet und kennt ihn gut. Er kann sich gut vorstellen, dass dieser in absehbarer Zeit das Schreinerdorf besuchen wird, da Illic derzeit nicht touren kann und daher etwas Luft im Terminkalender besteht. Vorstellbar ist für Illic ein Treffen anlässlich der Schreinerkerwe Anfang September, wenn auch die "Floriansstube" im Feuerwehrgerätehaus geöffnet ist.

Da könnte er einen Mix aus seinen bekanntesten Hits präsentieren. Vorausgesetzt natürlich, die Zeiten sind bis dahin wieder normal. Entsprechende Gespräche laufen derzeit. Dass dies klappt, das hofft auch Feuerwehrkommandant Rüdiger Bollack: "Das wäre eine tolle Werbung für Eschelbronn und für die Feuerwehr!"