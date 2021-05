Eschelbronn. (rw) Zum zweiten Mal in diesem Jahr hatte sich der Gemeinderat mit der weiteren Nutzung des Geländes vom ehemaligen Sägewerk Ziegler in der Bahnhofstraße beschäftigt.

Die Geschichte der "Schneid-, Säg- und Mahlmühle" reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert und wurde zuletzt bis zur Aufgabe des Betriebs und dem Verkauf des Geländes vor einigen Jahren in sechs Generationen von der Familie Ziegler betrieben. Im Januar wurde vom neuen Eigentümer ein Bauantrag für ein Zwischenlager für verschiedene Materialien auf dem Freigelände und Teilumnutzung von Containern zu Wohnzwecken gestellt. Das Zwischenlager wurde damals einstimmig im Gemeinderat abgelehnt, da es sich aufgrund seiner Lage am Ortseingang nicht in das Ortsbild einfügt. Auch wurde die Gefahr von schädlichen Umwelteinwirkungen für den angrenzenden Schwarzbach durch belastete Materialien gesehen. Außerdem war es für die Räte auch nicht nachvollziehbar, warum sie die bisherige rechtswidrige Errichtung des Zwischenlagers nachträglich genehmigen sollten.

Eine Entscheidung über die Teilumnutzung der Container zu Wohnzwecken wurde nicht gefällt, da es sich laut Flächennutzungsplan um eine gewerbliche Baufläche handelt und man daher einen "kompletten und transparenten Antrag auf Nutzungsänderung" erwartete. Lediglich die Nutzung des vorderen Gebäudes als Betriebsleiterwohnung wurde genehmigt.

Nun stand der Antrag auf Umnutzung der Container zu Wohnzwecken erneut auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vom Baurechtsamt wurde die Gemeinde zur Abgabe einer Stellungnahme zu den geänderten Bauvorlagen aufgefordert. Vom Zwischenlager ist in dem neuen Antrag keine Rede mehr. Es soll bis zum 30. Juni vollständig geräumt werden. Einig war man sich unter allen Gemeinderäten, die Entwicklung der Container zu Wohnraum, der vorwiegend von Monteuren genutzt werden soll, nicht zu genehmigen. Nicht von der Ablehnung betroffen ist dabei die bisherige Betriebsleiterwohnung.

Bei einer Zustimmung zur Nutzungsänderung müsste man, so die Verwaltung, außerdem die Erschließungskosten und den Abwasserbeitrag neu kalkulieren. Die endgültige Entscheidung über den Antrag fällt nun das Baurechtsamt.