Von Roland Wolf

Eschelbronn.Junge Familien sind auch im Schreinerdorf ständig auf der Suche nach Bauplätzen, um ihren Traum von den eigenen vier Wänden wahr werden zu lassen. Im Neubaugebiet "Ambelwiesen II" wurden gerade 53 neue Bauplätze erschlossen, und viele Einfamilienhäuser wurden in kürzester Zeit errichtet. Parallel dazu bemüht sich die Gemeinde aber auch, den alten Ortskern attraktiv zu machen und am Leben zu halten. Dazu gehört auch, die ungefähr noch 60 vorhandenen Baulücken zu schließen.

"Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung", so nennt es Haupt- und Bauamtsleiter Christian Ernst und beschreibt die Fördermöglichkeiten, die es in diesem Zusammenhang durch das "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" (ELR) gibt. Seit 2013 hat sich die Gemeinde an dem Programm beteiligt. Dadurch konnten schon viele Projekte im Ortskern realisiert werden. Doch nicht nur Eschelbronn, sondern auch viele andere ländlich strukturierte Gemeinden im Umkreis haben diesen Geldhahn schon angezapft.

Dabei stehen hauptsächlich drei Förderschwerpunkte im Mittelpunkt: Unter dem Stichwort "Grundversorgung" soll die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im Vordergrund stehen. Gefördert werden beispielsweise Gasthäuser, Dorfläden, Bäckereien, Metzgereien und Handwerksbetriebe.

Ein weiterer Förderschwerpunkt liegt im Bereich "Wohnen und Innenentwicklung": Bei diesem sollen die Ortskerne durch Umnutzung vorhandener Bausubstanzen, durch umfassende Modernisierungen und durch Nachverdichtungen erhalten und gestärkt werden. Unter dem Aspekt "Arbeiten" werden vorrangig Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen unterstützt, die zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur beitragen und die zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern oder schaffen. "Das Förderprogramm nutzen können neben den Kommunen auch Betriebe, Vereine und Privatpersonen", sagt der Hauptamtsleiter.

Die Modernisierung der alten Pausenhalle im historischen Schulhaus im Jahr 2013 war eine der ersten Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang gefördert wurden. Auch der Zwischenerwerb und der anschließende Abbruch sowie die Maßnahmen, die nötig waren, um auf dem ehemaligen Streib-Gelände am Marktplatz neu zu bauen, fallen darunter. Die Neuanlage des Dorfplatzes wurde mit ELR-Geldern gefördert, ebenso der Kauf einer privaten Immobilie zur Neuordnung des Wohnumfeldes in der Bahnhofstraße.

Auf private Initiative wurden zwölf alte Wohnhäuser im Ortskern unter anderem durch energetische Maßnahmen modernisiert, darunter das älteste Eschelbronner Haus aus dem Jahr 1630 in der Oberstraße. Aber auch drei Gewerbebetriebe haben von den Fördergeldern profitiert. Bis zum Monatsende können noch Anträge zur Aufnahme in das Förderprogramm 2022 bei der Gemeinde abgegeben werden.

Ernst ist zufrieden mit dem, was er dazu bisher auf dem Tisch liegen hat. Er sagt, dass es hauptsächlich durch gezielte persönliche Ansprache der Bürgerinnen und Bürger möglich sei, etwas zu bewegen. Es sei, wie in vielen anderen Dingen auch, etwas bürokratischer Aufwand, der betrieben werden muss, der sich aber am Ende lohne. Er betont auch, dass die Gemeinde rund um die ELR-Förderung zusätzliche und kostenfreie Beratungsleistungen durch das Mosbacher Büro "IFK-Ingenieure" anbietet.

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz entscheidet nun nach Eingang der Anträge bis Frühjahr 2022 über die Aufnahme in das Förderprogramm. Die Projekte sollen zeitnah im Anschluss an die Entscheidung umgesetzt werden. Voraussetzung: Vorher darf noch nicht mit der Umsetzung begonnen werden.