Eschelbronn. (rw) Aufatmen im Schreinerdorf. Mit dem allmählichen Aufleben der Gastronomie hält endlich auch wieder ein Stück Normalität Einzug. Der "Löwen" in der Oberstraße bereitet sich auf die Wiedereröffnung am Samstag, 30. Mai vor und tut alles dafür, dass die strengen Vorgaben nach den aktuellen Corona-Verordnungen eingehalten werden können.

Seit genau 30 Jahren wird die 1856 erstmals erwähnte Gastwirtschaft von der griechischen Familie Migdalas geführt. 1990 kamen Georgios und Johanna mit ihren Kindern Thomas und Sophia in den Ort. Nach 23 Jahren übergaben sie 2013 das Lokal an Asterios, seine Frau Athanasia und deren Freund Giannis. Alle kommen sie aus dem kleinen Dorf Ammoudia nördlich von Saloniki. Mit ihrer unverwechselbaren Küche und ihrer Gastfreundschaft sind sie aus dem Ort nicht mehr wegzudenken.

Seit dem 12. März war das Gasthaus geschlossen, angeboten wurde seitdem aber ein Abholservice, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde. Die laufenden Kosten während der Schließung konnten allesamt beglichen werden, was auch einem zweiten beruflichen Standbein von Asterios und Giannis sowie einem Zuschuss vom Land zu verdanken ist. Im Innenraum der Wirtschaft ist alles gerichtet und die Tische, an denen bis zu 30 Personen Platz nehmen können, stehen auf Abstand. Draußen im Hof ist für 20 Gäste bestuhlt. Wer dort essen möchte, sollte telefonisch reservieren. Am Eingang werden die Hände desinfiziert, bevor der Wirt die Gäste an den Tisch führt. Maskenpflicht besteht grundsätzlich bei der Bedienung, bei den Gästen nur, wenn sie sich im Innenraum bewegen.

Die Öffnungszeiten wurden etwas abgespeckt. So ist das Lokal nur noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, aber man will in Einzelfällen bei besonderen Anlässen flexibel sein und entsprechende Lösungen anbieten. "Wir alle freuen uns auf ein einigermaßen normales Leben" sagt Giannis, der zusammen mit Asterios und Athanasia dem Tag der Wiedereröffnung entgegenfiebert.

Auch der 20-Kilogramm-Puten- und Hähnchenspieß im "City-Imbiss" von Osman Bagci in der Bahnhofstraße, wo früher Richard Ambiel sein Textilgeschäft hatte, dreht sich wieder. Seine Gerichte zum Mitnehmen verkauft Bagci von Dienstag bis Sonntag. Im Familienbetrieb, bei dem noch Frau und Kinder mit anpacken, sind jeden Mittwoch alle Pizzen aus dem Holzofen besonders günstig. Am Dienstag, 2. Juni gibt es bei einem Aktionstag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr pro Person einen Döner kostenlos.

Lediglich bei "Enzo" am Marktplatz dauert es noch mindestens bis 5. Juni, bis auch dort der Zapfhahn wieder läuft. Die reine Raucherkneipe wurde früher aus Begeisterung über die Reichsgründung "Deutscher Kaiser" getauft. Dort werden keine Speisen angeboten, aber der Wirt steht schon in den Startlöchern und hat alle Vorkehrungen getroffen, damit er gerüstet ist, wenn auch bei ihm der Startschuss fällt.

Im Ort gab es früher mit der "Sonne", dem "Goldenen Pflug", dem "Eschelbronner Hof", dem "Eiscafe Reichert", dem "Cafe Laule" und dem "Picco" noch eine Reihe weiterer Gastwirtschaften, die aber schon seit Längerem Geschichte sind.