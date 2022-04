Heftig diskutiert wurde in den sozialen Medien die kurzfristig angekündigte halbseitige Sperrung eines Teilstücks der Bahnhofstraße. Foto: Roland Wolf

Eschelbronn. (rw) Aufregung herrschte am vergangenen Wochenende im Ort, als über die sozialen Medien bekannt gegeben wurde, dass die Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang ab vergangenem Montag zu einer Einbahnstraße werden sollte. Grund wären Arbeiten der Firma BBV gewesen; betroffen wäre der Bereich nach dem Bahnübergang bis zur Kreuzung Meckesheimer Straße/Spechbacher Straße gewesen. In Richtung Eschelbronn sollte es eine Umleitung über Epfenbach und Neidenstein geben.

Diese Meldung des Straßenverkehrsamts erreichte das Eschelbronner Rathaus am Freitagnachmittag um 17 Uhr. Dort war zu diesem Zeitpunkt niemand mehr erreichbar, und die Bevölkerung wurde daraufhin über die Gemeindehomepage, über Facebook und Instagram informiert – in Anbetracht der Situation der schnellste Weg. Die RNZ erhielt vom Straßenverkehrsamt übrigens überhaupt keine Mitteilung.

Die Rückmeldungen bei Bürgermeister Marco Siesing ließen nicht lange auf sich warten, die "aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme berechtigt und zum Teil sehr emotional waren", wie er sagte. Auch könne er die Reaktionen durchaus verstehen, aber er stellt fest, dass die Gemeinde nur der "Überbringer" der Nachricht sei und wehrt sich dagegen, die Schuld für Versäumnisse an anderer Stelle zu übernehmen. Die Vorgaben, die die Gemeinde bei solchen Maßnahmen voraussetzt, wie die rechtzeitige Information der Bevölkerung, der Verkehrsträger und der Rettungsdienste könnten aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht mehr eingehalten werden.

Zu Bedenken gab der Bürgermeister auch, dass die Baufirma ein Recht auf Bauausführung hat, falls diese bei der Straßenverkehrsbehörde alles korrekt beantragt hat, und dass sich die Gemeinde schadensersatzpflichtig mache, wenn sie im "Schnellschuss" die Baustelle einstelle. Am Montagvormittag konnte schließlich erreicht werden, dass die Erlaubnis des Straßenverkehrsamtes zur halbseitigen Sperrung der Bahnhofstraße widerrufen wurde.

In einem neuen Anlauf soll dann für die Gemeinde eine ausreichende Vorbereitungszeit gegeben werden. Mindestens zwei Wochen seien ein angemessener Vorlauf, damit sich alle Betroffenen rechtzeitig auf die Situation einstellen können, sagt der Bürgermeister. Er bittet alle um Verständnis und "ruhig Blut", auch wenn er die Verantwortung für die Angelegenheit nochmals klar von sich und der Gemeinde weist.