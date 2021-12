Eschelbronn. (mgs) Im kommenden Jahr hätte die "BI", wie die Bürgerinitiative für Umweltschutz, Kultur- und Heimatpflege oft kurz und knapp bezeichnet wurde, ihr 40. Jubiläum gefeiert, doch daraus wird nichts, denn der Verein existiert bald nicht mehr.

Bereits seit 2013 ruht die Vereinstätigkeit. Die Gründe sind offensichtlich, wie die "BI" bei der jüngsten Mitgliederversammlung durchaus selbstkritisch festgestellt hat. Denn durch den Tod von Marliese Echner-Klingmann, von Karin Mayer-Namnink und Heinke Marggraf-Pahnke fehlen die intellektuellen Köpfe, kritischen Stimmen und treibenden Kräfte. Eine Begeisterung bei Jüngeren für die Arbeit des Vereins zu wecken, ist den noch verbliebenen Mitgliedern nicht gelungen – die Mitgliederzahl stagniert bei 16. Außerdem habe ein treibender Motor gefehlt.

Das hat Vorsitzenden Dr. Michael Pawlita, Schriftführer Marius Golgath, Kassier Martin Schilling und Beisitzerin Petra Binder dazu bewogen, die Auflösung des Vereins in die Wege zu leiten und in einer Mitgliederversammlung die anwesenden Stimmberechtigten darüber beraten und abstimmen zu lassen. Sie alle haben sich dazu entschlossen, für die Auflösung des Vereins zu stimmen. Ebenso, wie dafür, dass das Vereinsvermögen gespendet wird. Es soll zu gleichen Teilen zweckgebunden an die Gemeinde, an die Hochwasseropfer im Ahrtal und an den Verein Naturkindergarten Kalleberg-Räuber vergeben werden. Etwaige Gläubiger des Vereins werden gebeten, ihre Ansprüche bei Pawlita, Gührnweg 10 in Eschelbronn, geltend zu machen.

Mit dem Verein verbinden viele Eschelbronnerinnen und Eschelbronner den "Howwl", das Heimatblatt des Schreinerdorfes. Die letzte Ausgabe, die Nummer 33, mit dem gewohnt kritischen Blick von der "Kercheuhr" herab auf das Geschehen im Dorf, hat die Initiative zur Kerwe 2011 herausgebracht. Darin enthalten waren Interviews, Bilder und Geschichten, die den Lesern das Schreinerdorf nähergebracht und Erinnerungen an Ereignisse wachgehalten haben. Es ist gut zu wissen, dass sämtliche Ausgaben des "Howwl" seit 1982 bis zuletzt in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt aufbewahrt und dort von Interessierten nachgelesen werden können. Zu verdanken ist die Entstehung des Heimatblattes dem Streit einiger engagierter Einwohner, die 1981/1982 den Abriss des Eschelbronner Bahnhofsgebäudes verhindern wollten.