Von Roland Wolf

Eschelbronn. Seit fünf Jahren führt Giannis Stoikos nun schon ein recht umtriebiges "Doppelleben": Tagsüber ist er im "Markthaus" in Mannheim-Friedrichsfeld beschäftigt, und am Abend führt er zusammen mit seinen Partnern Asterios und Athanasia Migdalas die neben dem "City-Imbiss" letzte verbliebene Speisegaststätte im Ort, den "Löwen". Diese Doppelbelastung hat auch Asterios schon seit einigen Jahren auf sich genommen, der bei der Firma "Naturella" in Waibstadt arbeitet, ebenfalls in Vollzeit.

Die drei kommen aus einem kleinen Ort in der Nähe von Thessaloniki. Vor acht Jahren haben sie die Wirtschaft von ihren griechischen Landsleuten Georgios und Johanna Migdalas übernommen. Nahtlos führen sie seitdem die Tradition der griechischen Gastfreundschaft fort, aus dem Eschelbronner Leben sind sie nicht mehr wegzudenken.

Aber die Tatsache, dass es die Wirtschaft überhaupt noch gibt, das hat seinen Preis: "Ohne das zweite berufliche Standbein von Asterios und mir wäre das Überleben der Gastwirtschaft wohl kaum möglich", sagt Stoikos und hofft bei den Eschelbronnern auf Verständnis für so manche Maßnahme, die in den vergangenen Jahren getroffen werden musste. Dazu zählt, dass die Öffnungszeiten reduziert werden mussten. Früher gab es nur den Mittwoch als Ruhetag, heute ist ausschließlich noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, jeweils erst ab 17 Uhr. Nur an Sonn- und Feiertagen ist noch in der Mittagszeit geöffnet. Für die Eschelbronner bedeutete das eine große Umstellung, aber man hat sich damit arrangiert. Jetzt zur Corona-Zeit zeigt man große Solidarität und nutzt das "To-Go"-Essensangebot rege. Das wissen die Wirtsleute zu schätzen und wollen ihren derzeitigen Service unbedingt aufrecht erhalten.

Tagsüber versorgt Giannis Stoikos seine Stammkundschaft in einem kleinen Supermarkt in Mannheim-Friedrichsfeld. Fotos: Roland Wolf

Aber einfach ist das nicht immer. Ein langer Tag im Mannheimer Supermarkt geht an Stoikos nicht immer spurlos vorüber. Deshalb dreht er den Wirtschaftsschlüssel manchmal etwas früher rum als gewohnt. Dann steht man halt vor verschlossener Tür und muss wieder abdrehen. Aber die Betreiber machen auch immer wieder Ausnahmen von der Regelöffnungszeit, beispielsweise wenn Geburtstagsfeiern oder Vereinsfeste anstehen. Und auch, wenn sich der Gemeinderat zu einer seiner beliebten "Nachsitzungen" anmeldet, dann hat Stoikos Verständnis und öffnet extra für das Gremium.

Sein "Markthaus" in Mannheim mit insgesamt vier Filialen im Rhein-Neckar-Kreis ist kein gewöhnlicher Supermarkt. Unter dem Slogan "Sozial – Nah – Frisch" handelt es sich bei dem Unternehmen um einen Integrationsbetrieb, der von der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG geführt wird. Stoikos’ Hände sind seit seiner Geburt beeinträchtigt, aber er bewältigt seine Aufgaben sowohl in der Wirtschaft als auch im Supermarkt trotzdem mit Bravour.

Wenn man ihn an seinem Arbeitsplatz in Mannheim besucht, spürt man den Stolz, wenn er seine Tätigkeit dort beschreibt. Er ist so ziemlich für alles zuständig: Er erledigt alle Aufgaben, die ein Verkäufer zu erledigen hat, und er sitzt auch selbst an der Kasse.

Seine Flexibilität ist von großem Vorteil für den Markt. Durch seine Erfahrungen in der Gastronomie weiß er, dass eine gute Kundenbetreuung wichtig ist. Gerade betritt eine blinde Stammkundin den Markt, für die er dann den "Blindenhund" spielt. Er geht mit ihr durch die Regale, sie sagt ihm, was sie braucht, und er befüllt damit den Wagen. Dementsprechend ist er auch sehr beliebt bei seinen Kunden. Es sind viele ältere Menschen, die bei ihm alles für den täglichen Bedarf finden. Man kennt sich und hält ein kurzes Schwätzchen über die Freuden, aber auch Sorgen und Nöte des Alltags. Stoikos’ Supermarkt ist der einzige im Umkreis. und daher ist jeder froh, dass man ihn und sein "Markthaus" hat.

Stoikos hat entweder Früh- oder Spätschicht. Bei der Frühschicht muss er spätestens um 6 Uhr losfahren, wenn er pünktlich im 50 Kilometer entfernten Friedrichsfeld den Laden öffnen will. Aber er hat inzwischen den richtigen Schlafrhythmus gefunden, sodass ihm das auch keine größeren Probleme mehr bereitet. An diesem Abend steht zu Hause im "Löwen" unter anderem eine Geburtstagsfeier mit 15 Personen auf dem Programm. Und auch da wird der fleißige Grieche wieder seinen Mann stehen.