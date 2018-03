Sinsheim-Eschelbach. (oh) Nach lediglich einem halben Jahr haben die SG 2000 Eschelbach und Spielertrainer Daniel Unruh wieder zueinander gefunden. Unruh hatte noch aushilfsweise die erste Partie der Runde gegen Michelfeld II absolviert.

SG-Trainer Daniel Unruh will das Team wieder ins gesicherte Mittelfeld führen. Foto: Lörz

Der Kontakt zum Verein und zum Spielausschussvorsitzenden Michael Bös ist nach Aussage von Unruh nie ganz abgerissen. "In der Winterpause fragte Michael bei mir an, ob ich mir vorstellen könnte, mit Vorbereitungsbeginn zur Rückrunde wieder als Trainer zu fungieren. Man war im Verein mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Meiner Ansicht nach war dies der falsche Zeitpunkt, denn ich hätte Martin Schenk zugetraut, das Ruder herumzureißen. Er hatte mit enormem Verletzungspech zu kämpfen", meinte Unruh. Doch schneller als gedacht war er wieder auf der Kommandobrücke der SG 2000 - nach einem halben Jahr Freizeit und Erholung. "Es ging alles ziemlich schnell und innerhalb von zwei Wochen habe ich in Absprache mit meiner Frau meine Zusage gegeben. Denn ohne Fußball geht es einfach nicht."

Die Trainingsbedingungen waren in der Vorbereitungsphase sehr mäßig, so dass oft in die Halle ausgewichen werden musste. Außerdem standen Läufe auf Zeit zum Schlosspark nach Eichtersheim an, mit anschließenden Invervall-Läufen. Die Spielabsage am vergangenen Sonntag sieht Unruh als gerechtfertigt an. "Morgens lag noch Schnee und der Platz war gefroren. Das Ergebnis wäre nicht unter regulären Bedingungen zustande gekommen. Lieber spiele ich auf einem ordentlichen Platz und habe englische Wochen als ein Lotteriespiel bei schlechten Verhältnissen zu veranstalten." Er will jetzt selbst mit dafür sorgen, der Mannschaft vor allem im Defensivbereich wieder mehr Stabilität zu geben. "Es wäre wichtig, weniger Gegentore als in der Hinrunde zu kassieren. Dies ist auch machbar, denn wir haben gute Einzelspieler im Kader."

Keine leichte Aufgabe steht auf dem Kunstrasenplatz des VfB Eppingen II bevor. "Ich bin froh, dass wir gleich einen guten Gegner vorgesetzt bekommen, denn da spielt man meist besser. Die Platzverhältnisse liegen uns, was das Vorbereitungsspiel beim FC Rohrbach a. G. zeigte. Eppingen ist eindeutiger Favorit. Wir werden alles in die Waagschale werfen und versuchen, kompakt aufzutreten und hinten gut zu stehen. Wir wollen so lange wie möglich Paroli bieten." Erstmals seit einem halben Jahr wegen eines Studiums ist Linksverteidiger Louis Stier wieder mit dabei.

"Zielsetzung ist der Klassenerhalt, egal auf welchem Platz und am besten ohne Relegation", meinte Unruh, der für die Rückrunde und die nächste Saison seine Zusage gegeben hat, wo er nach einer guten Vorbereitung im Mittelfeld der Tabelle landen möchte. Unmittelbare Tabellennachbarn stehen sich in der Partie Reihen gegen Michelfeld gegenüber. Der VfB Epfenbach hat mit dem TSV Neckarbischofsheim eine schwere Nuss zu knacken, will jedoch die Negativserie von fünf Niederlagen in Folge gegen den TSV unbedingt beenden. Das absolute Top-Spiel im Tabellenkeller steht zwischen Treschklingen und Obergimpern an. Hier gab es in der Vorrunde ein torreiches 5:3 für die Susan-Truppe. Sehr interessant dürfte die Begegnung zwischen dem Zweiten Helmstadt und Spitzenreiter Kürnbach werden. Sollten die Hauswirth-Mannen den Pokal-Erfolg wiederholen können, dann sind sie ganz dick im Geschäft. Eindeutiger Favorit ist der VfB Bad Rappenau in der Partie gegen Waldangelloch. Auch in Zuzenhausen sollte gegen Türkspor Eppingen nichts anbrennen. Bereits in Eppingen setzte sich der FC klar mit 6:0 durch. Schließlich will die SG Waibstadt mit einem Sieg über den TSV Steinsfurt zu einer Erfolgsserie ansetzen.

Die Tipps von Daniel Unruh, Trainer der SG 2000 Eschelbach, für die Begegnungen des 18. Spieltags (in Klammern die Ergebnisse der Vorrunde):

Sonntag, 15.30 Uhr:

SV Reihen - TSV Michelfeld II 2:1 (1:2)

VfB Epfenbach - TSV Neckarbischofsheim 0:2 (0:1)

SV Treschklingen - TSV Obergimpern 2:2 (5:3)

TSV Helmstadt - TSV Kürnbach 1:1 (1:3)

VfB Bad Rappenau - TSV Waldangelloch 3:1 (1:1)

FC Zuzenhausen II - Türkspor Eppingen 3:0 (6:0)

VfB Eppingen II - SG 2000 Eschelbach kein Tipp (8:4)

SG Waibstadt - TSV Steinsfurt 0:1 (1:1)