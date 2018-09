Im Jahr 1939 wurde in diesem Keller unter dem Klosterhof (Kiliansplatz) ein öffentlicher Luftschutzraum eingerichtet. Hier starben am 4. Dezember über 600 Menschen. 2007 gab es eine letzte Gelegenheit, ihn zu besichtigen, es kamen über 1000 Interessenten. Foto: Stadtarchiv

Von Brigitte Fritz-Kador

Wer nach Fertigstellung des Zugangs Ende nächsten Jahres den Theresienturm in Heilbronn betritt, kann sich dann das Grauen des Zweiten Weltkriegs vorstellen. Und auch eine Vorstellung davon machen, was der Stadt am 4. Dezember 1944 widerfuhr: Ihre fast vollständige Zerstörung durch den Bombenangriff der Engländer mit über 6500 Toten, darunter über Tausend Kinder.

Kein Tag bestimmt so sehr die Heilbronner Erinnerungskultur wie dieser. Der jährliche Gang zum Ehrenfriedhof im Köpfertal - hier sind 4985 Tote, die im Bombenhagel und Feuersturm ihr Leben ließen - in sieben Massengrabfeldern begraben, ist für eine eher wachsende Zahl von Heilbronnern nach wie vor ein Anliegen. Erinnerungen haben ihre Tage und Anlässe, aber auch Anspruch auf Präsenz. Diese ist in Heilbronn nicht immer gegeben.

Im Rathausinnenhof befindet sich die "Ehrenhalle". Hier wird ein Stück Stadtgeschichte an drei Stadtmodellen nacherlebbar. Eines davon zeigt das fast vollkommen zerstörte Heilbronn, ein anderes, wie die Stadt vorher war. Es vermittelt eine Vorstellung von dem, was den Menschen und der Stadt widerfuhr und unwiederbringlich verloren ging.

Zugang findet nur der Ortskundige; es gibt keine Hinweistafeln, die auf die Ehrenhalle verweisen. Das gilt auch für den Gedenkstein der Heilbronner Weingärtner unterhalb des Wartbergs. Der 2013 verstorbene Adolf Heinrich hat den 252 Winzern mit ihren Familien, die am 4. Dezember 1944 umkamen, damit ein Denkmal gesetzt; auch den 52 von ihnen, die im Krieg gefallen sind.

Sonst aber wird dem Gedenken an den 4. Dezember kein Denkmal gerecht, es gibt keinen spezifischen Ort dafür in der Stadt. Auch die Skulptur der "Trümmerfrauen" am Hafenmarkt erfüllt diesen Zweck nicht, sie ist ganz anders begründet und adressiert. Mehr als 400 Namen umfasst die Liste der Opfer des NS-Regimes in Heilbronn, an über 50 von ihnen erinnern inzwischen Stolpersteine mit ihrem Namen. Nicht zum Vergleich, aber zur Dokumentation: Über 600 Heilbronner, die im Klosterhofkeller (Kiliansplatz) am 4. Dezember 1944 an Kohlenmonoxidvergiftung erstickten, weil der 1939 ausgebaute Luftschutzkeller in keiner Weise den Schutzanforderungen entsprach, erinnert nichts. Was sich hier in den Wiederaufbaujahren abspielte, ist kein Ruhmesblatt der Heilbronner Erinnerungskultur: Auf eine Tanzschule folgte ein Neubau (Kilianspassage) inklusive Shop und Kneipe. Heute ist das Gelände überbaut. Zuvor aber, im April 2007, gab es eine letzte Gelegenheit, diesen "Keller des Grauens" noch einmal zu betreten: Es kamen mehr als tausend Heilbronner.

Auf Anregung von OB Harry Mergel ist inzwischen das Gedenken an die Reichspogromnacht mit dem Niederbrennen der großen Synagoge in den "offiziellen Gedenkkalender" aufgenommen. Seit zwei Jahren werden auf Initiative des OB auch Jugendliche in die Gedenkfeier zum 4. Dezember eingebunden. Archivdirektor Prof. Christhard Schrenk sagt, er kenne keine Stadt mit einer vergleichbaren "Zerstörungs-Geschichte", die so konsequent bis heute das Gedenken pflege, da sei man in Heilbronn "sehr, sehr aktiv."

Auch im Stadtarchiv macht man sich Gedanken, wie man in zwei Jahren den 75. Jahrestag begehen wird, Zeitzeugen wird es dann nur noch wenige geben. Vor neun Jahren, zur 70. Wiederkehr, würdigten die Städtischen Museen den Tag mit einer Ausstellung. Die Botschaft "Nie wieder" des 4. Dezember aber ist in jedem Jahr aktuell.

Info: Am Montag, 4. Dezember, um 15 Uhr findet auf dem Heilbronner Ehrenfriedhof (Köpfertal) die Gedenkfeier zum 73. Jahrestag des Bombenangriffs am 4. Dezember 1944 auf Heilbronn statt. Die Ansprachen halten OB Harry Mergel und Pfarrer Roland Rossnagel. Die Verkehrsbetriebe richten zusätzliche Busverbindungen ein (Linie 1). Im Haus der Stadtgeschichte wird zwischen 18 und 20 Uhr durchgehend der Film "Heilbronn. Der 4. Dezember 1944" (16 Minuten) gezeigt. Wie immer werden die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen zum Zeitpunkt des Luftangriffs läuten, der Weihnachtsmarkt schließt an diesem Tag um 19 Uhr.