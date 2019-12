Das Industriegebiet hat sich positiv entwickelt, was sich auch in den steigenden Gewerbesteuereinnahmen in der Jahresrechnung 2018 widerspiegelt. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Gemeinderäte und die Verwaltung, insbesondere Kämmerin Martina Kuk, durften sich symbolisch auf die Schulter klopfen. Die Vorstellung der Jahresrechnung 2018 mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von fast 892.000 Euro konnte sich sehen lassen. Gab es 2017 noch fast eine Punktlandung, so präsentierte Kuk nun ein Plus von rund 609.000 Euro gegenüber dem Ansatz in Höhe von 4,3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt.

Dennoch trat sie auf die Euphoriebremse, denn trotz sehr guter Gewerbesteuereinnahmen sei die Kommune auch zukünftig von Landesgeldern abhängig. Gleichzeitig müsse man abwarten, wie sich die Umstellung von der "Kameralistik" auf die "Doppik" auf die Zahlen auswirken wird. "Ein Blick auf die Mehreinnahmen im Jahr 2018 zeigt, wie die positiven Zahlen unter anderem zustandekommen." Fast 20.000 Euro an Nachzahlungszinsen, eine ähnliche Summe durch den Holzverkauf und vor allem die hohen Einnahmen bei den Gewerbesteuern sowie Schlüsselzuweisungen seien dafür unter anderem verantwortlich. "Bei uns in Neidenstein springt die Gewerbesteuer regelmäßig hin und her", meinte Kuk, die sich noch an Planzahlen von 150.000 Euro in ihrer Anfangszeit erinnern konnte, "und selbst die waren nie sicher als Einnahme." Mit fast 1,1 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen habe man den Planansatz von 600.000 Euro weit überschritten.

Gleichzeitig verwies die Finanzexpertin mahnend auf das Jahr 2020, wenn sich diese gute Jahresrechnung bei den Landeszuweisungen negativ bemerkbar machen würde. "Der Zwei-Jahres-Rhythmus muss im Auge behalten werden." Die Mehr- beziehungsweise Minderausgaben würden sich im Ergebnis 2018 fast aufheben, erläuterte Kuk weiter, sodass unterm Strich sogar Minderausgaben übrig bleiben. "So konnte es zu den erheblichen Abweichungen zwischen ,Plan’ und ‚Ist’ kommen." Die Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1095 Euro müsse man in Relation zu den 1750 Einwohnern sehen und dass die Zahlen vor allem aus den wichtigen und notwendigen Investitionsjahr 2011 mit der Sanierung der Von-Venningen-Halle und weiteren Projekten resultieren. "Wir können dafür aber auch Werte vorzeigen."

Auch das Ergebnis des Vermögenshaushalts in Höhe von fast 1,4 Millionen Euro liegt mit 470.000 Euro über dem Plan. "Hier gilt es aber zu beachten, dass Haushaltseinnahmereste von fast 705.000 Euro und Haushaltsausgabereste von rund 506.000 Euro im Ergebnis enthalten sind." Kuk zeigte dann mithilfe einer Tabelle die tatsächlichen Investitionen der letzten Jahre. "2018 haben wir 552.000 Euro investiert."

Bei der Aufzählung der größten Maßnahmen fiel vor allem der Altortplatz in der Bergstraße mit rund 226.000 Euro ins Auge. Aber auch die Projekte Erweiterung des Kindergartens mit 76.000 Euro, die Kanalsanierung der Ringstraße mit 85.000 Euro, die Straßenbeleuchtungskabel mit 34.000 Euro sowie der Anteil der Gemeinde am Landessanierungsprogramm (LSP) mit 96.000 Euro haben zu der Investitionssumme beigetragen.

"Insgesamt wurden für private Maßnahmen im LSP, das im April 2020 endet und eine echte Erfolgsgeschichte ist, bis jetzt fast 495.000 Euro ausbezahlt." Davon habe das Land bekanntlich 60 Prozent übernommen, während die Kommune die weiteren 40 Prozent und somit rund 198.000 Euro seit dem Jahr 2009 gezahlt habe.

Abschließend erklärte die Kämmerin, dass die Mindestrücklage somit erfüllt sei. "Eigentlich war eine Entnahme von fast 171.000 Euro vorgesehen gewesen." Nun konnte Kuk als neuen Rücklagenstand 755.000 Euro für die Gemeinde zum Jahresende 2018 und somit eine Zunahme von 493.000 Euro notieren.