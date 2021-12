Auf Nadelholz spezialisierte Borkenkäferarten waren in diesem Jahr kein gravierendes Problem im Eppinger Wald, die Buchenborkenkäfer in Kombination mit den Trockenheitsschäden hingegen schon. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Noch sind es nur schwache Hoffnungsschimmer, aber immerhin: Junge Buchen und Eschen könnten sich als widerstandsfähiger erweisen als ihre "Eltern". Zumindest haben die Revierförster inzwischen Anhaltspunkte dafür, denn die sogenannte Naturverjüngungen, also ohne menschliches Zutun keimende Baumsamen, entwickeln sich recht gut. Die Hoffnung ist nun, dass möglichst viele Exemplare der neuen Buchengeneration auch langfristig der zunehmenden Trockenheit trotzen – und die jungen Eschen eben jenem Pilz, der in den zurückliegenden Jahren fast dem gesamten Altbestand den Garaus gemacht hat.

Dennoch sind derzeit die Schäden an der Buche, der Hauptbaumart im Eppinger Wald, die auf das Konto von Trockenheit und Buchenborkenkäfer gehen, das Hauptproblem für Forstdirektor Martin Rüter und die Revierleiter Jürgen Stahl und Michael Meny. Die "massiven Schäden" seien kaum zu übersehen, schildern sie im jüngsten Waldbericht dem Gemeinderat: Abgestorbene Äste, lichte Kronen und flächige Schäden an der Rinde von Buchen finden sich im gesamten Stadtwald. Wegen des feuchten Frühjahrs waren hingegen die Schäden durch Nadelholz-liebende Borkenkäfer, geringer als in den Vorjahren, und beim Eschentriebsterben ist der Höhepunkt inzwischen wohl erreicht, aber eben nur, weil kaum noch eine gesunde Esche steht. Nun ruht alle Hoffnung auf den Fortbestand dieser Baumart auf den Nachkommen dieser wenigen Exemplare – und auf einen langfristig erfolgreichen Umbau zu einem klimastabileren Wald.

Dass dieser Umbau nicht zum Nulltarif zu haben ist, sondern beim derzeit betrieben Aufwand langfristig Millionen kosten wird, auch das machten die Förster in ihrem Bericht und im anschließend einstimmig beschlossenen Waldhaushalt fürs kommende Jahr deutlich: Der bis vor Kurzem stets gewinnbringende Forstbetrieb wird auch im kommenden Jahr einen deutlichen Verlust von rund 160.000 Euro bringen – nach einem Minus von 60.000 im Jahr 2019, einem noch nicht genau bekannten Verlust im laufenden Jahr, und trotz eines um fast 1000 auf rund 13.900 Festmeter erhöhten Hiebsatzes: Den rund 765.000 Euro Ertrag werden voraussichtlich 920.000 Euro an Kosten gegenüberstehen. Alleine auf 50.000 Euro werden dabei die Aufwendungen für Zäune oder Hülsen geschätzt, mit denen junge Bäumchen vor hungrigen Tieren geschützt werden müssen, damit sie überhaupt die Chance haben, einmal zu stattlichen Bäumen heranzuwachsen. Denn menschliche Hilfe ist inzwischen unabdingbar, um das durch menschliches Zutun aus dem Gleichgewicht geratene Ökosystem Wald zu stabilisieren.

Bei diesem Waldumbau wollen die Forstexperten in Eppingen zunächst regen Gebrauch von der Kettensäge machen: Einzelne Bäume, die nicht mehr vital sind, sollen gezielt gefällt werden, um langfristig einen gesunden Genpool zu erreichen. Aber auch großflächig werden die Forstarbeiter zu Werke gehen: Auf Flächen mit vielen geschädigten Bäumen und wenig Naturverjüngung soll Tabula Rasa gemacht werden, um dort anschließend klimastabilere Jungbäume zu pflanzen. Bei dieser sogenannten Gruppen-Plenterung werden zunächst 1000 bis 30.000 Quadratmeter große Lücken in den Eppinger Forst geschlagene, um diese dann neu zu bepflanzen.

Klar ist dabei längst: Den Wald zu retten, ist eine langfristige, arbeitsintensive und teure Aufgabe. "Der Aufwand für die Pflanzungen, den Wildschutz und die Pflege dieser Kulturflächen wird uns über viele Jahre hinweg belasten", bereiten Stahl und Meny in ihrem Bericht den Gemeinderat schon mal auf weitere Kosten für die Stadtkasse vor, die in den kommenden Jahren wohl eher die Regel als die Ausnahme sein werden.

"Wir stehen auch bei wirtschaftlichen Einbrüchen zu unserem Wald", versicherte Oberbürgermeister Klaus Holaschke und erinnerte daran, dass Eppingen als zweitgrößte Waldbesitzerin im Regierungsbezirk Stuttgart eine "traditionelle Waldstadt" ist und der Forst außerdem wichtig für Klima, Erholung und Freizeit ist. Doch auch diese immer gerade in der Corona-Zeit im wichtiger geworden Rolle hat ihre Schattenseite: Durch die "sehr hohe Frequentierung des Waldes haben die Schäden und Anforderungen an die Erholungseinrichtungen stark zugenommen", berichten die Revierförster. So mussten in diesem Jahr beispielsweise die Treppenanlagen bei den Wanderweg-Steilhängen rund um den Ottilienberg und auch der "Holzweg" des "Eppinger Waldfühlpfades" erneuert werden. Dessen Unterhaltung und Erneuerung bleibe aber eine Daueraufgabe, schreiben Meny und Stahl.